ÖGB-Katzian: Konjunktur ankurbeln mit Investitionen in Standort und Beschäftigung

Lohnzurückhaltung ist der falsche Weg, Kaufkraft der Arbeitnehmer:innen mit fairen KV-Abschlüssen sichern

Wien. (OTS) - „Grund zur Euphorie geben die aktuellen Konjunkturprognosen natürlich nicht. Dass die Prognose für dieses Jahr nach unten revidiert wurde, überrascht angesichts der steigenden Zinsbelastung und Untätigkeit der Bundesregierung bei der Inflationsbekämpfung leider nicht“, kommentiert ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Damit es nächstes Jahr wieder aufwärts geht, sind drei Dinge wichtig, betonte Katzian: „Erstens gute Lohnabschlüsse zur Stärkung der Inlandsnachfrage, zweitens endlich preissenkende Maßnahmen und drittens eine Investitionsoffensive zur Stärkung des Standorts und der Beschäftigung.“

ÖGB-Plan zur Sicherung von Standort und Beschäftigung

Dringend notwendig sind also keine Zurufe an Gewerkschaften zur Lohnzurückhaltung, sondern Schritte, um die Wirtschaft zu beleben und die Inflation endlich zu dämpfen. „Diese Maßnahmen sind kein Mysterium, sondern wiederholt von den Sozialpartnern, vom ÖGB und den Gewerkschaften vorgelegt worden. Erst in der Vorwoche haben wir unseren 10-Punkte-Plan zur Sicherung von Standort und Beschäftigung präsentiert“, fordert Katzian einmal mehr eine rasche Investitionsoffensive, unter anderen mit den Schwerpunkten Wohnen billiger zu machen, öffentliche Vergaben zu erleichtern, um regionale Wertschöpfung sichern zu können und die Erneuerbare Energie auszubauen, um die Infrastruktur zu stärken. „Beschäftigung ist eine Grundfeste der Wirtschaft, muss also gesichert werden, weil davon auch der Standort Österreich profitiert“, sagt Katzian, „mindestens genauso wichtig ist die Sicherung der Kaufkraft. Deswegen, und weil die Arbeitnehmer:innen ihren Anteil an den von ihnen erwirtschafteten Umsätzen verdienen, kämpfen die Gewerkschaften so engagiert für faire Lohn- und Gehaltsabschlüsse.“

Alle Punkte des ÖGB-Plans, wie zum Beispiel auch zur Stärkung des Industriestandorts, zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs, zur Sicherstellung der dringend notwendigen Investitionen auf Landes- und Gemeindeebene und im Gesundheits- und Pflegebereich auf www.oegb.at.

