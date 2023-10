AUGUSTIN präsentiert Lösung für bargeldloses Bezahlen

Ab sofort kann die Wiener Straßenzeitung direkt bei den Verkäufer:innen auch ohne Kleingeld im Börserl gekauft werden.

Mit der neuen Lösung für bargeldloses Bezahlen wollen wir einerseits unseren Leser:innen einen besseren Service bieten und andererseits die Verkaufschancen unserer Verkäufer:innen erhöhen Claudia Poppe

Wien (OTS) - «Ich habe leider kein Bargeld dabei», diesen Satz hören AUGUSTIN-Verkäufer:innen häufig. Abhilfe soll eine digitale Lösung für bargeldloses Bezahlen schaffen, die am 5. Oktober im Rahmen der Veranstaltung «Auf ein Kaffeetscherl mit dem AUGUSTIN» im Wiener Museumsquartier präsentiert wurde.

Wie funktioniert das bargeldlose Bezahlen?

Käufer:innen scannen mit ihrem Handy den individuellen QR-Code auf dem Ausweis des Verkäufers, der Verkäuferin und landen sofort im Webshop. «Zeitung um 3 Euro kaufen» anklicken, falls gewünscht, die Höhe der zusätzlichen Spende bestimmen und sich anschließend für einen der Zahlungsdienstleister entscheiden: Kreditkarte, GooglePay oder Paypal. Angeboten werden diese Bezahlvarianten durch den Paymentserviceprovider Viva Wallet. Sobald die Zahlung erfolgreich war, wird die Bestätigung am Handy dem Verkäufer, der Verkäuferin gezeigt und der AUGUSTIN ausgehändigt. «Unsere Verkäufer:innen brauchen nur ihren Ausweis. Da der Großteil über kein eigenes Konto verfügt, kann der Verdienst beim nächsten Besuch bei uns in bar abgeholt werden. Die Zuweisung in unserer Datenbank erfolgt über den QR-Code, der mit der jeweiligen Ausweisnummer verknüpft ist.», erklärt Claudia Poppe, gemeinsam mit Matthias Jordan beim AUGUSTIN verantwortlich für die Umsetzung des Projekts. Den technischen Part des Tools entwickelt Convive Webdienstleistungen & Grafik OG. Finanziert wird das Projekt vom Digitalisierungsfond Arbeit 4.0 der Arbeiterkammer Wien.

Der AUGUSTIN setzt damit einen entscheidenden Digitalisierungsschritt und ermöglicht so eine kundenfreundliche Form der Unterstützung für Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen vom Jobmarkt ausgeschlossen sind. Die Zeitung kostet weiterhin 3 Euro, wovon nun auch bei der digitalen Zahlung 1,50 Euro an die Verkäufer:innen gehen. «Unsere Verkäufer:innen sichern sich mit dem Zeitungsverkauf einen manchmal lebensnotwendigen Zusatzverdienst. Mit der neuen Lösung für bargeldloses Bezahlen wollen wir einerseits unseren Leser:innen einen besseren Service bieten und andererseits die Verkaufschancen unserer Verkäufer:innen erhöhen », so Claudia Poppe weiter.

Auf ein Kaffeetscherl mit dem AUGUSTIN

Besucher:innen des Events konnten vor Ort nicht nur die neue Bezahlvariante ausprobieren, sondern auch das Sozialprojekt AUGUSTIN an sich besser kennenlernen. Bei «Augustin-Kaffeetscherl» und Kuchen gab es für alle Besucher:innen die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre mit den anwesenden Verkäufer:innen und Teammitgliedern auszutauschen und mehr über deren Geschichten und Herausforderungen zu erfahren. «Es ist wichtig, in direkten Dialog mit den Menschen zu treten. Jeder Austausch, jedes Gespräch bringt uns näher zusammen und schafft Verständnis. Die heutige Veranstaltung soll dafür eine Plattform bieten», freut sich Poppe.

Der AUGUSTIN ist ein unabhängiges Sozial- und Medienprojekt. Die Zeitung wird von Menschen in prekären Lebenssituationen auf den Straßen Wiens und im Umland um 3 Euro verkauft. 1,50 Euro bleiben dem Verkäufer, der Verkäuferin. Mit den anderen 1,50 Euro werden die Sozialarbeit, die Redaktion und sämtliche Projekte des Vereins finanziert.

