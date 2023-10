„Orientierung“ über den Kampf eines Priesters gegen die organisierte Kriminalität

Mutiger Kampf: Priester gegen die Mafia

In Italien kann das Priesteramt Lebensgefahr bedeuten, wenn man sich mit der Mafia oder der Camorra anlegt. Unweit von Neapel führt ein Priester seit Jahren den Kampf gegen die organisierte Kriminalität und muss unter Polizeischutz leben. Jetzt hat er sich bei der Politik Gehör verschafft. Anlass war ein grausames Verbrechen, das im August das ganze Land erschüttert hat. Rom-Korrespondentin Cornelia Vospernik hat mit dem mutigen Priester gesprochen.

Echte Reformen? Papst Franziskus und die Frauen

Papst Franziskus hat sich die Förderung von Frauen auf seine Fahnen geschrieben. Jeder vierte Posten am Heiligen Stuhl ist mittlerweile mit einer Frau besetzt, auch der Anteil an Frauen in Führungspositionen hat sich während seiner Amtszeit beträchtlich erhöht. Bei der Weltsynode, die seit Mittwoch in Rom tagt, gibt es erstmals auch weibliche Stimmberechtigte. Und erstmals wird in einem offiziellen Papier die Frauenordination zur Diskussion gestellt. Wird Papst Franziskus nun tatsächlich die Gleichberechtigung in der katholischen Kirche in Gang bringen? Und wo ist er bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben? Mariella Kogler mit einer Analyse.

Verstecktes Phänomen: Pflegende Kinder in Österreich

Ob Zähne putzen, waschen, Medikamente verabreichen oder psychologische Unterstützung – in Österreich leisten etwa 43.000 Kinder und Jugendliche an ihren kranken Angehörigen Pflegedienste. Die sogenannten „Young Carers“, also „Pflegenden Kinder“ sind ein Phänomen, das in Österreich bisher kaum wahrgenommen wurde. Meist handelt es sich um einen Elternteil, der an Krebs oder einer psychischen Krankheit leidet, an dem die Jugendlichen unbezahlte Pflegearbeit leisten. Wie geht es diesen jungen Menschen und welche Unterstützung brauchen sie? Eine Reportage von Andrea Eder im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts zum Thema Gesundheit und Pflege (Details unter https://presse.ORF.at).

Neue Ausstellung: „Sterblich sein“ im Wiener Dom Museum

Die neue Ausstellung im Dom Museum Wien befasst sich mit dem unausweichlichsten Bestandteil jeder Existenz: „Sterblich sein“ spürt mittels Gegenüberstellung von Kunstwerken, die einen kulturhistorischen Bogen vom Mittelalter bis zur Gegenwart spannen, der tiefen Bedeutung von Tod nach. Intime, persönliche Ansätze werden genauso beleuchtet wie die öffentliche, politische Rolle des Sterbens und die Auseinandersetzung damit. Ein Beitrag von Karoline Thaler.

