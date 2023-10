KW 41 bei "B:REAL": Beziehungsdramen und Geheimnisse stellen die Pärchen auf eine harte Probe (FOTO)

München (ots) - Die Reality-Daily "B:REAL" verspricht packende Momente und aufregende Enthüllungen, die die Clique auf eine emotionale Achterbahnfahrt schicken. Neue Liebeleien, große Hochzeitspläne und tiefgehende Gespräche. "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

Heftige Beziehungsdramen und Geheimnisse in der Welt der "B:REAL"-Stars

Die Clique steht in der Woche vom 9.10. bis 13.10. vor Herausforderungen, Konflikten und Enthüllungen

Die Hochzeitspläne von Kader Loth nehmen diese Woche bei "B:REAL" Fahrt auf. Unterstützung bekommt sie dabei von Freundin Aida. Wird sie den hohen Ansprüchen der Reality-Queen gerecht werden? Für die Traumhochzeit besichtigen sie ein Schloss, das eventuell als Partylocation dienen soll. Neben all den Entscheidungen, die getroffen werden müssen, plant Powerfrau Kader mit Xenias Hilfe auch noch einen neuen Song aufzunehmen.

Marlisa muss sich diese Woche dem "Temptation-Island"-Badboy Nico Legat und ihren Gefühlen für ihn stellen. Dabei wirft sie einen Blick hinter seine Fassade - wird sie seinem Charme widerstehen können? Die Situation eskaliert als Nico sie in einer gesundheitlich schweren Zeit nicht unterstützt. Support bekommt sie jedoch von Freund Jona, der ihr in dieser Situation beisteht. Zu allem Überfluss hört Marlisa pikante Details über Nicos Vergangenheit, die sie alles in Frage stellen lassen.

Ein weiteres Highlight der Woche ist der Girls- vs. Boys-Talk. Die Sexbomben Micaela Schäfer und Gina-Lisa Lohfink sorgen zusammen mit Kader und Co. für ordentlich Rummel auf dem Jahrmarkt und tauschen dabei schlüpfrige Details zu den Themen Liebe, Sex und Zärtlichkeit aus. Die Jungs beweisen bei Drinks und Gesprächen, dass auch sie tiefgründig sein können. In den neuen Folgen von "B:REAL" müssen die Charaktere sich ihren Ängsten und Beziehungskrisen stellen. Eric und Sanja Alena haben erneut mit Kummer zu kämpfen, während Xenia von Sachsen und Gino Bormann auf Tuchfühlung mit heißen Strippern gehen.

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" in dieser Woche weiterhin mit Beziehungsdramen, Geheimnissen und überraschenden Wendungen, um 17:05 Uhr, von Montag bis Freitag bei RTLZWEI. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar. Das Format wird von der filmpool entertainment GmbH produziert.

Über "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben":

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" fängt da an, wo die üblichen Realityformate aufhören und das echte Leben beginnt: In den privaten Wohnungen, Familien und Betten der Stars und Influencer. Es dreht sich um Liebeskummer, heiße Partys, Glamour und Deep Talk. Viele von Ihnen kennen sich schon seit Jahren und teilen neben Champagnerflaschen und Gossip auch alle Höhen und Tiefen - In der Stadt der Städte: Berlin. Der Kult um Realitystars und Influencer ist größer denn je. Sie führen ein Leben im Rampenlicht. Doch in der dieser Realityserie zeigen sie sich von ihrer privaten Seite. Es wird geflirtet, gelästert und gefeiert!

