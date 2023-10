TRIGOS Award: Mondi wird für herausragendes Bildungsprojekt ausgezeichnet

Mondi erhält TRIGOS Award in der Kategorie Internationales Engagement für Ausbildungsprogramm in Côte d'Ivoire

Unser Ziel bei Mondi ist es, nicht nur hochwertige Produkte herzustellen, sondern auch einen positiven sozialen Beitrag zu leisten. Der TRIGOS Award ist eine Anerkennung unseres Engagements für soziale Verantwortung und nachhaltiges Wirtschaften. Wir freuen uns sehr über die positiven Auswirkungen unseres Projekts. Nobue von Wurzbach, Mondi HR Business Partner

Wien (OTS) - 6.Oktober 2023 - Mondi, ein weltweit führender Anbieter von Verpackungs- und Papierlösungen, wurde mit dem TRIGOS Award in der Kategorie Internationales Engagement ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt Mondis Engagement nachhaltige Bildungsprogramme in Côte d'Ivoire zu fördern und die Jugendlichen des Landes auf eine vielversprechende berufliche Zukunft vorzubereiten.

Côte d'Ivoire, eines der wirtschaftlich am schnellsten wachsenden Länder Afrikas, sieht sich mit sozialen Herausforderungen konfrontiert – darunter hohe Jugendarbeitslosigkeit und Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Um dieser Herausforderung entgegenzuwirken, hat Mondi ein nachhaltiges Ausbildungsprogramm initiiert, das sich auf die Ausbildung zum Industrietechniker konzentriert. Neben der Verbesserung der schulischen Ausbildung werden betriebliche Ausbildungselemente in Zusammenarbeit mit lokalen Bildungseinrichtungen entwickelt. Dieses Projekt zielt darauf ab, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und jungen Menschen attraktive Zukunftsperspektiven zu bieten. Das Programm richtet sich an junge Menschen im Alter von 15 bis 30 Jahren. Es wurde insbesondere darauf geachtet, auch Ausbildungsplätze für junge Frauen zur Verfügung zu stellen. Das Ausbildungsprogramm wurde in Zusammenarbeit mit der österreichischen NGO ICEP (Inspiring Cooperation Empowering People) initiiert und die ADA (Austrian Development Agency) unterstützt das prämierte Bildungsprojekt.

Nobue von Wurzbach, HR Business Partner bei Mondi, betonte die Bedeutung dieses Projekts: "Unser Ziel bei Mondi ist es, nicht nur hochwertige Produkte herzustellen, sondern auch einen positiven sozialen Beitrag zu leisten. Der TRIGOS Award ist eine Anerkennung unseres Engagements für soziale Verantwortung und nachhaltiges Wirtschaften. Wir freuen uns sehr über die positiven Auswirkungen unseres Projekts."

Mondi möchte Menschen in den Fähigkeiten ausbilden, die Unternehmen benötigen und so dazu beitragen, den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen und bessere Chancen für junge Menschen zu schaffen.

Rückfragen & Kontakt:

Christina Fadler

Senior Communications Manager (DACH)

Tel : +43 1 79013 4917

Mobile : +43 664 516 89 13

Email : christina.fadler @ mondigroup.com



Bettina Pepek | kommunikationsraum GmbH |06645108678