Kinder-Nachmittag „Zahnradbahn“ im Bezirksmuseum 19

Wien (OTS/RK) - Seit Mitte September präsentiert das Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96, „Villa Wertheimstein“) eine Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Die Zahnradbahn auf den Kahlenberg“. In einer begleitenden Veranstaltung am Samstag, 7. Oktober, wird der Nachwuchs zwischen 15.00 und 18.00 Uhr über das von 1874 bis 1922 bestehende Verkehrsmittel informiert. Der Eintritt zum vergnüglichen und lehrreichen „Kinder-Nachmittag“ ist frei. Auskunft und Anmeldung per E-Mail: office@bm1190.at.

Für die Kleinen wird bei der Zusammenkunft ein buntes Programm geboten. Auf Kinder abgestimmte Führungen durch die Bahn-Schau und eine Verarbeitung des neuen Wissens beim Zeichnen und beim Basteln lassen keine Langeweile entstehen. Fröhliche Tänze und Gesänge (Anleitung: Herbert Fojtlin) und eine Lesung des Mimen Dominik Kaschke werden den jungen Besucher*innen ebenfalls gut gefallen.

Die Zahnradbahn befuhr in alter Zeit eine mehr als 5 Kilometer lange Strecke mit einer Steigung von rund 300 Metern (Nussdorf – Grinzing – Krapfenwaldl – Kahlenberg). Mit Bildern, Schriften und Objekten beschreibt das auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Bezirkshistoriker*innen-Team (Leiterin: Brigitte Kolin) noch bis Mittwoch, 31. Jänner, den einstigen Bahnbetrieb. Angaben über das Museum (Öffnungsstunden, Dauer-Schau, Kultur-Termine, u.v.a.) im Internet: www.bezirksmuseum.at.



