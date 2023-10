„Ja“ zu Mehrweg: Hilfswerk Nachbarschaftszentren im Einsatz fürs Klima

Wien (OTS) - Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks unterstützen die Aktion „Nimm’s mit in deinem Mehrweggeschirr“ der Stadt Wien-Umweltschutz in Kooperation mit der Wiener Wirtschaftskammer. Ziel ist es, 500 Personen zu aktivieren, die auf Betriebe zugehen, um die Akzeptanz von Mehrweggeschirr für Take-away zu steigern. Die Aktion läuft von Oktober 2023 bis Februar 2024.

Mit mehreren Initiativen zum Klimaschutz möchten die Hilfswerk Nachbarschaftszentren das Thema verstärkt in die Wiener Grätzel bringen. Mit der Aktion „Nimm’s mit in deinem Mehrweggeschirr – Mehrweg für Take-away in der Gastronomie“ wird nun gemeinsam mit der Stadt Wien-Umweltschutz und der Wiener Wirtschaftskammer eine Kampagne gestartet, um die energie- und ressourcenintensive Herstellung von Einweggeschirr zu reduzieren.

Mehrwert durch Mehrweg

Unter dem Motto „Mehrwert durch Mehrweg“ sollen insgesamt 500 Personen aktiviert werden, die bei Gastronomiebetrieben dafür werben, Mehrweggeschirr für Take-away zu akzeptieren. Gibt es seitens Betriebe ein „Ja“, kann dies mit einem Aufkleber für Gäste sichtbar gemacht werden.

"Ein einfacher und effizienter Weg, Verpackungsmüll zu vermeiden und damit unsere Umwelt zu schützen, ist der Umstieg auf Mehrwegverpackungen. Gerade im Bereich Take-away gibt es hier noch viel Potenzial. Was es braucht sind eine stärkere Bewusstseinsbildung rund um dieses Thema einerseits, aber auch Initiativen andererseits, die rasch umsetzbar sind. Als Wiener Hilfswerk wollen wir unseren Beitrag leisten, um Mehrweg nachhaltig als Standard zu etablieren – daher ist es uns so wichtig, einen niederschwelligen Zugang zu ermöglichen und diese Aktion zu unterstützen“, so Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks, im Rahmen des Kick-off-Termines am 5. Oktober.

„Ich freue mich sehr, dass die Umweltschutzabteilung der Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien dieses wichtige Projekt gestartet haben und damit zum Umweltschutz und dem Vermeiden von Abfall beitragen. Gemeinsame Initiativen sowie Beratungsangebote der Stadt, um umweltschonende Maßnahmen umzusetzen, haben mittlerweile Tradition und zeigen die gute übergreifende Zusammenarbeit und deren Vorteile für alle Beteiligten. Ein großes Danke auch an das Wiener Hilfswerk und alle Freiwilligen, die dazu beitragen, die Initiative ‚Nimm’s mit in deinem Mehrweggeschirr‘ in die breitere Öffentlichkeit zu tragen“, so Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin Nina Abrahamczik in ihrer Funktion als Beirätin der Hilfswerk Nachbarschaftszentren.

„Einfach mit der eigenen ‚Dose‘ einkaufen gehen, fertige Speisen, Käse oder Fleischwaren mitnehmen, auswaschen und wieder verwenden? Es geht! Es freut mich sehr, gemeinsam mit dem Wiener Hilfswerk und der Wiener Wirtschaftskammer die Initiative ‚Nimm’s mit in deinem Mehrweggeschirr‘ zu unterstützen. Unser Ziel ist es, auf diese Weise Verpackungsmüll zu vermeiden. Gerade in einer Großstadt wie Wien können solche Ideen einen großen Unterschied für unsere Umwelt machen. Nimm‘s mit!“, sagt Landtagsabgeordneter und Gemeinderat Markus Wölbitsch, ebenfalls Beirat der Hilfswerk Nachbarschaftszentren.

So können Interessierte unterstützen

Die Aufkleber, die die Akzeptanz von Mehrweg in den Betrieben kennzeichnen, werden in den zehn Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks ausgegeben und können dort von Unterstützerinnen und Unterstützern sowie von Betrieben selbst abgeholt werden. Die Aktion läuft von Oktober 2023 bis Februar 2024. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at/nachhaltig. Gastronomiebetriebe können die Aufkleber zudem kostenlos unter wien.gv.at/mehrweg-takeaway bestellen.

Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks werden gefördert vom Fonds Soziales Wien aus Mitteln der Stadt Wien.

Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at



