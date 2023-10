foodwatch Werbeschmäh des Monats Oktober geht an Heinz Ketchup

Tomaten-Ketchup in normaler Plastikflasche gibt sich grünen Anstrich

Wien (OTS) - Der foodwatch Werbeschmäh des Monats Oktober geht an das Heinz Tomaten Ketchup. Das grün gehaltene Etikett verspricht: "100% Recyclable Bottle“. Allerdings sind auch andere Ketchupflaschen recycelbar.

Für Lisa Kernegger, Leiterin von foodwatch Österreich, ein Werbeschmäh: „Mit der grünen Aufmachung des Heinz Ketchups und dem prominenten Recyclinghinweis könnte man glauben, dass es sich hierbei um ein besonders umweltfreundliches Produkt handelt. In Wahrheit handelt es sich um ein normales Ketchup in der Plastikflasche, wie es viele in Supermärkten gibt. Alle Ketchupflaschen aus Plastik sind in der gelben Tonne oder dem gelben Sack zu entsorgen, damit sie möglichst recycelt werden.“

Immer wieder findet sich auf Produkten der Hinweis, sie seien zu „100 Prozent recycelbar“. Dieser Hinweis, oder auch das Recyclingsymbol auf Produkten, bedeutet, dass die Verpackung tatsächlich recycelbar ist.

Nicht zu verwechseln ist die Aufschrift „recycelbar“ mit dem Begriff „recycelt“. Verpackungen mit diesem Hinweis enthalten zumindest einen Anteil an recycelten Materialien.

Gab es bis vor kurzem noch unterschiedliche Sammelsysteme pro Bundesland, so ist es seit dem 1. Jänner 2023 so, dass österreichweit alle Kunststoffverpackungen in der Gelben Tonne oder im Gelben Sack zu sammeln sind. Das gilt auch für Plastik-Ketchupflaschen. Damit aus einer recycelbaren Flasche recycelte Flaschen werden können.

Rückfragen & Kontakt:

Heidi Porstner, Leitung foodwatch Österreich, Tel: 0660 10 75 327

Lisa Kernegger, Leitung foodwatch Österreich, Tel: 0660 10 75 328



E-Mail: presse @ foodwatch.at



foodwatch Österreich

Turmburggasse 5/4

1060 Wien

foodwatch Österreich ist Teil von foodwatch e. V. mit Sitz in Deutschland, Vereinsregister Berlin Charlottenburg: VR 21908 B, Vorstand: Jörg Rohwedder und Dr. Chris Methmann