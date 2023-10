Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 6. Oktober 2023. Von FLORIAN MADL. "Igls – umplanen statt nur umdenken".

Innsbruck (OTS) - Mit der möglichen Verlegung der olympischen Eiskanal-Bewerbe 2026 von Cortina nach Innsbruck-Igls würden Worten endlich Taten folgen. Ein Signal, dass die Veranstalter endlich die Zeichen der Zeit erkannt haben.

Es kann nicht genug Initiativen geben, um Maßnahmen gegen den Klimawandel zu unterstützen. Eine Verlegung der olympischen Eiskanal-Bewerbe von Cortina nach Innsbruck wäre ein kleiner Schritt, aber ein symbolhafter. Denn dort, wo fünf Ringe draufstehen, soll nach Meinung des Internationalen Olympischen Komitees künftig auch viel Platz für den Umweltgedanken und Nachhaltigkeit sein. Von der Idee, dass Olympia auch politische Statements setzen kann, muss man sich ohnehin lösen: Zu willfährig agierte IOC-Präsident Thomas Bach in den vergangenen Jahren, wenn es darum ging, Autokraten die Stirn zu bieten.

Der Aufschrei hierzulande, sollte Igls den Zuschlag für die Eiskanal-Bewerbe erhalten, wird wohl nicht lange auf sich warten lassen. Und keine Frage: Nach dem Plebiszit 2017, als Tirol Olympischen Winterspielen 2026 mit 53,35 Prozent Neinstimmen eine Absage erteilte, wird auch deren Schmalspurversion Kritik hervorrufen. Aber bevor sich jemand dieses Themas im Sinne des Wahlkampfs und der eigenen Profilierung annimmt und wie schon vor sechs Jahren mit falschen Zahlen argumentiert:

Nein, Olympia in dieser Ausformung stellt angesichts eines Gesamtvolumens von 55 Mio. Euro KEIN Milliarden-Grab dar.

Und nein – dass ohnehin unverzichtbare Investitionen in die Igler Sportinfrastruktur durch Adaptionen wie Überdachung oder Leistungszentrum eine Aufwertung erfahren, rechtfertigt in der Folge auch den Begriff „Millionen-Grab“ nicht. Und die Refinanzierung durch das IOC, das die Durchführung der Bewerbe entsprechend honoriert, wäre ein schönes Geschenk obendrauf.

Auch ein Verkehrskollaps (Haben wir den zu Stoßzeiten nicht ohnehin schon?) wird Tirol nicht erwarten. Jedes gut besuchte Konzert in der Olympiahalle oder ein Fußball-Länderspiel am Tivoli können mit ähnlichen Zahlen aufwarten wie ein Olympia-Bewerb in Igls.

Bleibt das Thema Nachhaltigkeit: Angesichts seiner Sport-Tradition mit zwei Olympischen Spielen für Erwachsene (1964 und 1976) sowie für Jugendliche (2012) reihen sich olympische Eisbewerbe 2026 nahtlos in diese Chronologie ein. Ein Gewinn für den heimischen Tourismus und zudem auch Ansporn für die Jugend, sich auch abseits der Spielkonsole mit Sport zu beschäftigen.

Igls 2026 – möglicherweise auch Inspiration für das so träge Internationale Olympische Komitee, das gerne Visionen wälzt. Motto: Ja, es ist möglich, im Sinne einer Großveranstaltung über die Grenzen hinaus zu planen, anstatt immer nur laut darüber nachzudenken.





Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com