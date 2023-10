Rolle von Parlamenten bei Terrorismusbekämpfung im Fokus

Internationales parlamentarisches Koordinierungstreffen zur Bekämpfung von Terrorismus und gewalttätigem Extremismus in Wien

Wien (PK) - Am 4. und 5. Oktober 2023 fanden das vierte Koordinierungstreffen der Parlamentarischen Versammlungen zur Terrorismusbekämpfung und der zweite Politische Dialog zur Prävention von gewalttätigen Extremismus in Wien statt. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka betonte in seiner Eröffnungsrede des Politischen Dialogs die Bedeutung von Parlamentariern und Parlamentarierinnen bei der Bekämpfung von Terrorismus. Im Rahmen des Koordinierungstreffens wurde Abgeordneter Reinhold Lopatka (ÖVP) als Vorsitzender des Koordinierungsmechanismus wiedergewählt.

Der Mechanismus hat zum Ziel, die weltweiten Bemühungen von Parlamentarischen Versammlungen zur Terrorismusbekämpfung zu koordinieren. Durch regelmäßigen Informationsaustausch sollen Gesetzgebung und Politikgestaltung unterstützt werden. Gegründet hat den Koordinierungsmechanismus das Programmbüro für Parlamentarisches Engagement des Büros für Terrorismusbekämpfung der Vereinten Nationen (UNOCT) im Jahr 2021. Derzeit nehmen 16 Parlamentarische Versammlungen teil, etwa die Afrikanische Parlamentarische Union (APU), das Lateinamerikanische und Karibische Parlament (PARLATINO), die Asiatische Parlamentarische Versammlung (AIPA) und die Parlamentarische Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE PV). Die Interparlamentarische Union (IPU) ist ebenfalls Kooperationspartner. Beim Treffen in Wien war IPU-Präsident Duarte Pacheco vertreten.



Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka eröffnet Politischen Dialog

In seiner heutigen Eröffnungsrede betonte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka die bedeutsame Rolle der Parlamentarier:innen bei der Prävention und Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus: "In den vergangenen Jahrzehnten haben wir einen Anstieg von Intoleranz, Polarisierung, extremistischen Bewegungen und Terrorismus erlebt. Als Parlamentarierinnen und Parlamentarier tragen wir eine bedeutende Verantwortung, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken und sie zu verhindern. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Regierungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, religiösen Vertreterinnen und Vertretern sowie Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen."

Als einen aktiven Beitrag zur Präventionsarbeit in Österreich erwähnte Nationalratspräsident Sobotka die Demokratiewerkstatt, in der junge Menschen über Parlamentarismus und demokratische Prozesse aufgeklärt werden. Am Abend zuvor hatten die internationalen Gäste die Gelegenheit, im Rahmen einer Führung durch das historische Parlamentsgebäude auch die Arbeit der Demokratiewerkstatt kennenzulernen.

Im Rahmen der Konferenz fanden zudem bilaterale Gespräche mit Mitgliedern des Schura-Rats von Katar, der auch Mitorganisator der Veranstaltungen war, sowie mit IPU-Präsident Pacheco statt.



Reinhold Lopatka als Vorsitzender wiedergewählt

Abgeordneter Lopatka (ÖVP) wurde in seiner Funktion als Vorsitzender des Ad-Hoc-Komitees zur Terrorismusbekämpfung der OSZE PV auch als Vorsitzender des Koordinierungsmechanismus der Parlamentarischen Versammlungen zur Terrorismusbekämpfung wiedergewählt. Lopatka bedankte sich für das Vertrauen und erklärte, den Fokus weiterhin auf die am meisten von Terrorismus betroffene Sahelzone richten zu wollen. "Angesichts der Tatsache, dass die Region eine der jüngsten Bevölkerungen beherbergt, das schnellste Wachstum erfährt und mit komplexen Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf Terrorismus, konfrontiert ist, soll unser regionaler Schwerpunkt weiter auf der Sahelzone liegen", sagte Lopakta. Zudem sollen künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit gewalttätigem Extremismus sowie die Erweiterung und Stärkung des Mechanismus zu den prioritären Schwerpunkten im nächsten Jahr werden.



David Stögmüller in Panel über Rolle von jungen Menschen

In seiner Funktion als Vorsitzender des neu gegründeten Netzwerks junger Parlamentarierinnen und Parlamentarier in der OSZE PV nahm Abgeordneter David Stögmüller (Grüne) an einem Panel zu den Auswirkungen von Terrorismus auf junge Menschen teil und berichtete in diesem Zusammenhang auch von seiner Arbeit. "Wir haben das Netzwerk ins Leben gerufen, um jüngeren Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern eine stärkere Stimme zu verleihen und ihnen einen bedeutenderen Platz am Verhandlungstisch zu verschaffen. Unsere Aufgabe besteht darin, uns für eine Politik einzusetzen, die zukunftsorientiert ist. Wir möchten aber nicht nur Einfluss auf Entscheidungen nehmen, sondern auch die Entscheidungsfindungsprozesse selbst mitgestalten", betonte er.



Von österreichischer Seite nahmen zudem die Abgeordneten Ernst Gödl (ÖVP), Philipp Schrangl (FPÖ) und Helmut Brandstäter (NEOS) am Politischen Dialog teil. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie im Webportal des Parlaments.

