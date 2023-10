L 99 im Bereich „Walcherbauer“ in Hollenstein an der Ybbs

Arbeiten für Fahrbahnsanierung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - Die Verkehrssicherheit auf der Landestraße L 99 im Bereich „Walcherbauer-Kleinhollenstein“ im Gemeindegebiet von Hollenstein an der Ybbs wurde durch eine Sanierung der Fahrbahn samt geringfügiger Verbreiterung wesentlich erhöht. Die Arbeiten führten die Firma Porr und die Straßenmeisterei Waidhofen an der Ybbs in Zusammenarbeit mit Firmen aus der Region durch, haben im Juni begonnen und konnten kürzlich abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten von rund 210.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Dabei wurde die bestehende Fahrbahnkonstruktion auf einer Länge von rund 700 Metern größtenteils komplett erneuert und in Teilbereichen lediglich der bituminöse Aufbau saniert. Die Entwässerungseinrichtungen wurden ebenfalls neu hergestellt.

Zwischen „Kleinhollenstein“ und der oberösterreichischen Landesgrenze hat die Landesstraße L 99 auf einer Länge von rund 700 Metern massive Schäden an der Fahrbahnkonstruktion aufgewiesen. Aus diesen Gründen hat das Land Niederösterreich eine Fahrbahnerneuerung im betreffenden Bereich beschlossen. Im Vorfeld wurde eine in diesem Abschnitt befindliche Ufermauer zur Ybbs samt Absturzsicherung saniert.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

