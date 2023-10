SP-Hergovich: Banken verdienen Milliarden, Häuslbauer verarmen

Brunner muss sofort Bankengipfel einberufen!

St. Pölten (OTS) - „Österreichs Banken haben im ersten Halbjahr ihre Gewinne verdoppelt. Alleine im ersten Halbjahr haben die Geldinstitute 7,3 Milliarden Euro vor allem wegen der hohen Zinsen verdient. Die Kundinnen und Kunden können ihre Kredite hingegen immer schlechter bedienen. Hunderttausende Häuslbauer, davon besonders viele in Niederösterreich leiden unter Zinsen, die explodieren -während die Banken im Geld schwimmen. Kein Wunder, dass der Vertrauensindex zeigt, dass das Vertrauen in die Banken dramatisch sinkt“, sagt Kontrolllandesrat und SPÖ-Vorsitzender Sven Hergovich.

„Banken und Politik schauen dieser Entwicklung tatenlos zu. Die Mittelschicht verarmt und immer mehr österreichische Familien rutschen in die Überschuldung. Dabei wäre die Lösung so einfach: Ein Zinspreisdeckel von 3% für die ersten 300.000 Euro Kreditsumme, wie von mir seit Monaten gefordert, würde die Häuslbauer sofort entlasten und trotzdem nur einen Teil der gigantischen Übergewinne der Banken betreffen. Finanzminister Brunner muss sofort einen Bankengipfel einberufen, um die Banken in die Pflicht zu nehmen“, schließt Hergovich.

