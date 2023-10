Künstliche Intelligenz bestätigt: AT&S mit bestem Ruf in Industrie

Der steirische Hightech-Konzern aus Leoben ist die stärkste B2B-Marke des Landes. Die Daten wurden mittels künstlicher Intelligenz ermittelt.

Leoben (OTS) - Der steirische Technologiekonzern ist in schwierigen Zeiten wirtschaftlich erfolgreich und hat einen hervorragenden Ruf als Arbeitgeber. Das bestätigt der Reputation Report 2023, den das österreichische Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF Austria) und das Industriemagazin erstellt haben.

Der Reputation Report beleuchtet das Image der 439 größten österreichischen Industrieunternehmen in der digitalen veröffentlichten Meinung. Wie das IMWF erklärt, sind die Basis der Studie alle öffentlichen Aussagen über Unternehmen, die online verfügbar sind – in journalistischen News- und Fachmedien, auf Social Media, in Foren, Blogs und auf Verbandsseiten. Die knapp 200.000 Textfragmente wurden mit Hilfe künstlicher Intelligenz nach dem Thema und hinsichtlich ihrer Tonalität bewertet, es wurde der positive, neutrale oder negative sprachliche Zusammenhang gemessen. Zudem wurden alle Aussagen nach der Reichweite der jeweiligen Medien, Seiten oder Nutzer gewichtet, wie das IMWF erläutert.

Bestwerte bei Management, Arbeitgeber und Innovation

Mit Höchstwerten in den Kategorien Management, Arbeitgeber und Innovation ist der steirische IC-Substrate- und Leiterplattenhersteller AT&S Gesamtsieger unter 439 österreichischen Industriemarken, tätig im B2B-Bereich („Business to Business“). Der Konzern ist ein weltweit führender Anbieter zukunftsweisender Verbindungstechnologien. Produkte von AT&S finden in allen Lebensbereichen Anwendung – vom Mobiltelefon und Computer über Fahrzeuge, Industrieroboter und Medizintechnik bis hin zu Flugzeugen und Satelliten. Auch bei High-Performance-Computern und Künstlicher Intelligenz sind AT&S-Technologien im Einsatz. Zusätzlich leisten AT&S-Produkte einen wesentlichen Beitrag zur grünen Transformation durch neue Möglichkeiten der Effizienzsteigerung und Energieeinsparung.

Steiler Aufstieg: Von Rang 10 auf Platz 1

Beim Reputation Report ist AT&S nach Rang 10 im Vorjahr heuer an die Spitze geklettert, mit einem Rekordumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr, hohen Investitionen in die Standorte und der weiteren globalen Expansion. Für die höchste Reputation in Österreich ist aber nicht nur die wirtschaftliche Performance ausschlaggebend, auch als Arbeitgeber kann AT&S punkten: „ Die Schaffung von mehr als 700 neuen Arbeitsplätzen, die gelungene Präsentation des positiven Arbeitsklimas in einer entsprechenden Employer Branding Kampagne und die Unterstützung von internationalen Arbeitnehmer:innen hinterlassen einen höchst positiven Eindruck “, heißt es in der Bewertung von IMWF und Industriemagazin. Im Bereich Nachhaltigkeit wird u.a. das innovative Recyclingsystem erwähnt.

„ Ein ausgezeichneter nationaler Ruf ist essenziell, auch für ein weltweit tätiges Technologieunternehmen wie AT&S “, freut sich Gerald Reischl, VP Corporate Communications bei AT&S. „ Den ersten Platz in einem Reputationsranking zu belegen, ist nicht nur eine Auszeichnung für die Kommunikations-, Investor-Relations- und Public-Affairs-Arbeit, sondern kann jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter im Unternehmen sehr stolz machen. “



Top 10 Industrieunternehmen mit der höchsten Reputation in Österreich

1 AT&S

2 Palfinger

3 Voestalpine

4 FACC

5 Fronius

6 Alpla

7 Andritz

8 AMAG

9 Doppelmayr

10 B Borealis



Ranking: IMWF, Industriemagazin

