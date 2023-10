Doppelte Seriensiegerin: Generali als beste Qualitätsversicherung bestätigt

Generali sichert sich Sieg in der Kategorie „Bester Service für Vermittler“ und Sparte „Eigenheim/Haushalt“. Zwei zusätzliche Podestplätze komplettieren das Top-Ergebnis.

Wien (OTS) - Die Generali Versicherung überzeugte auch dieses Jahr die unabhängigen Vermittler_innen: Zwei Seriensiege und zwei zusätzliche Podestplätze bestätigen ihre bedeutende Rolle am österreichischen Versicherungsmarkt. Das ausgezeichnete Ergebnis der Generali bei den AssCompact Awards 2023 wird von weiteren Top-5-Platzierungen abgerundet. Dieser Gesamterfolg bestätigt die Generali erneut als beste Qualitätsversicherung am heimischen Markt.



Seriensiegerin Generali

Bereits zum siebten Mal in Folge holte sich die Generali den ersten Platz in der Königsdisziplin „Bester Service für Vermittler“. Auch in der Sparte „Eigenheim/Haushalt“ ist die Generali Seriensiegerin. Ein zweiter Platz in „Unfall“ und dritter Platz in „Kranken“ vervollständigen das hervorragende Ergebnis der Generali. Der Erfolg wird durch Top-5-Platzierungen in den Sparten „Berufsunfähigkeitsversicherung“, „Risiko Leben“ und „Fondsgebundene Lebensversicherung“ komplettiert. Damit schafft es die Generali bei den diesjährigen AssCompact Awards in allen Sparten in die Top 5.

Darüber zeigte sich Arno Schuchter, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Generali Versicherung, hoch erfreut: „Mit unserer Vielfalt an Produkten, hervorragenden Leistungen und innovativen Services konnten wir erneut bei den unabhängigen Vermittler_innen punkten. Die Auszeichnungen sind ein Beweis dafür, dass wir uns an den Bedürfnissen unserer Partner_innen und Kund_innen orientieren und alles dafür tun, diese bestmöglich zu erfüllen. Ich bedanke mich nicht nur für das in die Generali gesetzte Vertrauen, sondern auch bei allen Mitarbeiter_innen für ihren Einsatz. Auch in Zukunft wird die Generali alles daran setzen, als Lifetime Partner zur Seite zu stehen.“

Über die AssCompact Awards

Die Awards werden alljährlich von AssCompact – ein Fachmagazin für Risiko- und Kapitalmanagement – auf Basis einer umfangreichen Befragung unabhängiger Vermittler_innen verliehen. Insgesamt 3.325 Votings wurden abgegeben. Dieses Jahr wurden Awards für die Kategorie „Bester Service für Vermittler“ sowie die Sparten Unfall, Eigenheim/Haushalt, Kranken, Berufsunfähigkeit, Fondsgebundene Lebensversicherung und Risiko Leben vergeben. Die Awards stellen einen der wichtigsten Gradmesser für die Qualität in der österreichischen Versicherungsbranche dar.

GENERALI ÖSTERREICH

Generali Österreich ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 81,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 vertreten. Mit mehr als 82.000 Mitarbeiter_innen, die 69 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen. Die Generali Österreich gehört zu der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit „Deutschland, Österreich und Schweiz“ (DACH). Mit rund 19,6 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und mehr als 12 Millionen Kund_innen ist die neue Business Unit der Generali Group eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



