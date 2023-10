Google bringt mit Pixel 8 and Pixel 8 Pro die neuesten Smartphones nach Österreich

Wien (OTS) - Elegante Gestaltung, praktische Neuerungen, eine leistungsstarke Kamera sowie neuartige Bildbearbeitungsfunktionen. Das alles und weitere nützliche Features bieten die neuen Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro Smartphones. Gleichzeitig kommt mit dem Google Pixel 7a auch das moderne Smartphone der A-Serie nach Österreich.



Pixel 8 und Pixel 8 Pro sind mit künstlicher Intelligenz vollgepackt und verfügen über zahlreiche nützliche Funktionen, die alle durch den Google Tensor G3-Prozessor ermöglicht werden. Mit den neuen Smartphones schafft Google eine noch praktischere und persönlichere Nutzungserfahrung.



Eleganter Look für den Alltag

Pixel 8 und Pixel 8 Pro sind elegant gestaltet, mit einer weichen Silhouette und schlichtem Design und unter Verwendung von Recyclingmaterialien. Mit seinen konturierten Kanten und der im Vergleich zum Vorgängermodell kompakteren Größe liegt das Pixel 8 gut in der Hand. Das Gerät zeigt sich mit satinierten Metalldetails, einer Rückseite aus poliertem Glas sowie mit einem 6,2-Zoll-Actua-Display.



Das 6,7-Zoll-Super-Actua-Display des Pixel 8 Pro verfügt über das bisher hellste Display. Auch bei direktem Sonnenlicht wirken seine Ultra-HDR-Bilder naturgetreu. Die Rückseite besteht aus mattem Glas und einem polierten Aluminiumrahmen. Auf der Rückseite des Pixel 8 Pro befindet sich ein Temperatursensor, mit dem schnell die Temperatur von Gegenständen gemessen werden kann.



Verbesserungen der Kamera

Pixel 8 und Pixel 8 Pro bieten leistungsstarke, aktualisierte Kamerasysteme für verbesserte Foto- und Videoqualität und zahlreiche neue Bearbeitungsfunktionen.



Die Kameras des Pixel 8 Pro bestechen mit einem größeren Ultraweitwinkelobjektiv für einen noch besseren Makrofokus und einem Teleobjektiv mit 5-fachem optischen Zoom. Zudem verfügt die Frontkamera nun über einen Autofokus für die besten Selfies mit einem Pixel Smartphone.



Das Pixel 8 hat dieselbe aktualisierte Hauptkamera sowie ein neues Ultraweitwinkelobjektiv für Makrofokus.Die Kamera-App verfügt über eine intuitive, neu gestaltete Benutzeroberfläche, auf der sich im bevorzugten Foto- und Videomodus schnell Inhalte auffinden und erfassen lassen. Das Pixel 8 Pro bietet Nutzer:innen Zugriff auf Pro-Funktionen für mehr kreative Kontrolle über die Pixel-Kamera mit Einstellungen wie Verschlusszeit, ISO, 50-MP-Fotos über den gesamten Zoombereich und mehr.



Die Funktion ‘Beste Aufnahme’ nutzt vorhandene Fotos, um das perfekte Bild zu erstellen. Selbst wenn bei einem Gruppenfoto eine Person nicht in die Kamera schaut, erstellt ein integrierter Algorithmus ein kombiniertes Bild aus einer Fotoserie für ein optimales Ergebnis.



Der ‘Magische Editor’ in Google Photos ist eine neue und experimentelle Bildbearbeitungsmöglichkeit. Mithilfe generativer KI können Fotos damit so optimiert werden, dass sie die Essenz des festgehaltenen Moments bestmöglich wiedergeben. Nutzer:innen können Motive neu positionieren und ihre Größe verändern oder Voreinstellungen verwenden, um den Hintergrund hervorzuheben.



Der ‘Magische Audio-Radierer’ ermöglicht die einfache Reduktion störender Geräusche im Video – etwa von Wind oder lärmenden Menschenmengen. Diese neuartige Audiofunktion nutzt hochmoderne Modelle für maschinelles Lernen, um Klänge in verschiedene Ebenen zu unterteilen und deren Pegel zu kontrollieren.



Für persönliche Sicherheit und Sicherheit von Daten konzipiert

Zum Schutz persönlicher Daten und für stärkere Resilienz gegen Angriffe ist der Google Tensor G3-Prozessor mit dem Titan M2-Sicherheitschip verbunden. Die Gesichtsentsperrung auf Pixel 8 erfüllt nun die höchsten biometrischen Ansprüche von Android und ermöglicht Zugriff auf Banking- und Zahlungs-Apps wie Google Wallet.



Pixel erhält exklusive Updates und Funktionen, die das Smartphone im Laufe der Zeit immer besser machen. Erstmals bietet Google sieben Jahre Software Support für die Geräte Pixel 8 und Pixel 8 Pro, einschließlich OS-Upgrades, Sicherheitsupdates und regelmäßige Feature Drops.



Pixel 7a – jetzt auch in Österreich erhältlich

Google Pixel 7a ist das jüngste Modell der A-Serie und bietet alle hilfreichen Funktionen von Google zum attraktiven Preis. Es enthält den Google Tensor G2-Prozessor und Titan M2, die es schneller, effizienter und sicherer machen. Das Pixel 7a enthält viele der modernen Funktionen der Google Premium-Smartphones, die zum ersten Mal auf einem Telefon der A-Serie verfügbar sind – dazu gehören zum Beispiel Gesichtsentsperrung, 8 GB RAM, ein Smooth Display mit bis zu 90 Hz und kabelloses Laden. Die Geräte sind über den Google Store, Mobilfunker “Drei” und MediaMarkt erhältlich.



Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Fasching-Kapfenberger

Unternehmenssprecher

Google Austria



Agentur The Skills Group | Team Farner

Josephine Ziegler

01-505 26 25-60

google.presse @ skills.at