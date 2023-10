Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 6.10.: „Big Brother im Kuhstall“

Wien (OTS) - Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft ist Thema des von Cornelia Krebs gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 6. Oktober um 9.42 Uhr in Ö1.

Seien es Drohnen, selbstfahrende Landmaschinen, intelligente Stallüberwachung oder smarte Sortieranlagen - die Digitalisierung ist in der Land- und Forstwirtschaft längst angekommen. Die Künstliche Intelligenz wird für die Branche, die vor vielen Herausforderungen wie etwa dem Klimawandel steht, immer wichtiger. Unmengen an Daten werden gesammelt, um damit selbstlernende Systeme zu füttern. Treiber dieser Entwicklung sind die großen Landtechnik-Anbieter, aber auch viele Startups, die mit unterschiedlichen Projekten versuchen, Lösungen für Acker und Stall zu erarbeiten. Noch wird auf dem Gebiet vor allem viel geforscht und erprobt, doch schon in wenigen Jahren wird die KI den Landwirten und Landwirtinnen wohl eine Menge abnehmen können – oder sie sogar ersetzen? Dieser Frage geht Cornelia Krebs nach.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 87 878/18050

isabella.henke @ orf.at