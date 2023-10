Der erste MeinBioMarkt eröffnet in Graz

Neue Ära in Österreichs Lebensmittelhandel

Seit längerer Zeit arbeiten wir an diesem Projekt und freuen uns nun das Ergebnis sowie den ersten Standort in Graz präsentieren zu können Horst Moser, Mitbegründer MeinBioMarkt und Geschäftsführer BIOGAST 1/3

Wir laden selbständige, unabhängige Bio-Fachhändlerinnen und Bio-Fachhändler und alle, die es noch werden wollen, zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit uns – dem österreichischen Bio-Großhändler BIOGAST – ein. Das erste, österreichische Bio-Partner-Franchisekonzept soll in ganz Österreich ausgerollt werden. Die Bio-Läden profitieren von BIOGAST, dem absoluten Bio-Profi und seinem Bio-Partner-Franchisekonzept MeinBioMarkt. Wir wiederum von begeisterten Bio-Ladnern, die zu 100 % für einen wertschätzenden Umgang mit Mensch, Tier und Umwelt stehen und gemeinsam einen Beitrag zur Weiterentwicklung einer ökosozialen Marktwirtschaft durch ihr transparentes und partnerschaftliches Handeln in der Wertschöpfungskette leisten wollen. Wir bündeln unsere Kräfte für den gemeinsamen Erfolg Horst Moser, Mitbegründer MeinBioMarkt und Geschäftsführer BIOGAST 2/3

Im Sinne der Gemeinsamkeit bieten wir ein Ladenbaukonzept in den drei Ausstattungsvarianten „Bodenwärme“, „Pflanzenfrische“ und „Luftkühle“ an. So bleibt die Markenidentität über alle Läden gewährleistet und der jeweilige Bio-Franchise-Partner kann nach individuellen Wünschen und Standortgegebenheiten seinen individualisierten MeinBioMarkt kreieren. Gleich bleibt allen: Dass Nachhaltigkeit auch beim Ladenbau oberste Prämisse ist Christof Kastner, Begründer MeinBioMarkt und geschäftsführender Gesellschafter KASTNER Gruppe 3/3

Graz (OTS) - Das erste österreichische Bio-Partner-Franchisekonzept startet: In der Elisabethstraße in Graz eröffnet am 06. Oktober Österreichs erster MeinBioMarkt, ein neuer Biofachhandel, der ausschließlich ökologische Produkte anbietet. Auf 400 Quadratmetern bietet der Markt ein umfassendes Bio-Vollsortiment für den täglichen Bedarf, darunter etwa eine Frischeinsel mit großer Bio-Käseauswahl, frisches Bio-Brot von Joseph Brot, regionales Bio-Obst und -Gemüse, eine Bio-Vinothek und ein Bio-Bistro. Als österreichweites Bio-Partner-Franchisekonzept sind zahlreiche, weitere Läden in ganz Österreich geplant.

Bio ist längst kein Trend mehr, sondern eine Notwendigkeit, um den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Das wissen auch die Begründer Christof Kastner, geschäftsführender Gesellschafter KASTNER Gruppe sowie Horst Moser, Gründer & Geschäftsführer BIOGAST und rufen das neue Bio-Partner-Franchisekonzept ins Leben.

Flagshipstore in Graz

Der erste MeinBioMarkt Österreichs eröffnet am 06. Oktober seine Tore in der Elisabethstraße in Graz und bietet auf 400 Quadratmetern ein Bio-Vollsortiment, das bioregionale Lebensmittel, Naturkosmetik und ökologische Drogeriewaren umfasst. „ Seit längerer Zeit arbeiten wir an diesem Projekt und freuen uns nun das Ergebnis sowie den ersten Standort in Graz präsentieren zu können “, so Horst Moser, Mitbegründer von MeinBioMarkt. Am ersten Standort zeigt sich die volle Kompetenz des neuen Bio-Fachhändlers: Nicht nur tausende Bio-Produkte auch top-ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen mit ihrem fundierten Bio-Fachwissen für persönliche Beratung und höchster Servicequalität zur Verfügung. Das Grazer Team besteht aktuell aus neun Mitarbeitenden unter der Leitung von Marktleiterin Dominika Kraussler. Darüber hinaus setzt MeinBioMarkt im Sinne der Nachhaltigkeit u.a. auf Großpackungen, um Ressourcen zu sparen und Verpackungsmüll zu reduzieren – gleichzeitig wird so auch die Geldbörse der Kundinnen und Kunden geschont.

Einladung an österreichische Bio-Fachhändler mit Vollsortiment

Dabei ist Graz erst der Anfang: " Wir laden selbständige, unabhängige Bio-Fachhändlerinnen und Bio-Fachhändler und alle, die es noch werden wollen, zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit uns – dem österreichischen Bio-Großhändler BIOGAST – ein. Das erste, österreichische Bio-Partner-Franchisekonzept soll in ganz Österreich ausgerollt werden. Die Bio-Läden profitieren von BIOGAST, dem absoluten Bio-Profi und seinem Bio-Partner-Franchisekonzept MeinBioMarkt. Wir wiederum von begeisterten Bio-Ladnern, die zu 100 % für einen wertschätzenden Umgang mit Mensch, Tier und Umwelt stehen und gemeinsam einen Beitrag zur Weiterentwicklung einer ökosozialen Marktwirtschaft durch ihr transparentes und partnerschaftliches Handeln in der Wertschöpfungskette leisten wollen. Wir bündeln unsere Kräfte für den gemeinsamen Erfolg ", so Moser weiter.

Einzigartiges Shop-Konzept

MeinBioMarkt steht für 360 Grad Nachhaltigkeit. Deshalb wurde beim Markt-Design ausschließlich auf langlebige, ressourcenschonende Materialien, etwa bei der Einrichtung, bei den Böden, bei Kühlgeräten oder bei den Leuchtmitteln, gesetzt. Sowohl das Konzept hinter MeinBioMarkt als auch die Optik sollen die drei Grundpfeiler widerspiegeln: Gemeinsamkeit, Individualität und Nachhaltigkeit. " Im Sinne der Gemeinsamkeit bieten wir ein Ladenbaukonzept in den drei Ausstattungsvarianten „Bodenwärme“, „Pflanzenfrische“ und „Luftkühle“ an. So bleibt die Markenidentität über alle Läden gewährleistet und der jeweilige Bio-Franchise-Partner kann nach individuellen Wünschen und Standortgegebenheiten seinen individualisierten MeinBioMarkt kreieren. Gleich bleibt allen: Dass Nachhaltigkeit auch beim Ladenbau oberste Prämisse ist ", erklärt Christof Kastner, der bei der Entwicklung von MeinBioMarkt federführend war.

Der erste MeinBioMarkt Österreichs befindet sich in der Elisabethstraße 84, 8010 Graz und hat von Montag bis Freitag von 8.00 bis 19.00 Uhr und am Samstag von 8.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Über MeinBioMarkt

MeinBioMarkt ist das erste österreichische Bio-Partner-Franchisekonzept und eine Marke des heimischen Bio-Großhändlers BIOGAST unter der Führung von Horst Moser, Gründer & Geschäftsführer BIOGAST und Christof Kastner, geschäftsführender Gesellschafter KASTNER Gruppe. Der neue Biofachhandel bietet ein Bio-Vollsortiment, das bioregionale Lebensmittel, Naturkosmetik und ökologische Drogeriewaren umfasst. Der erste MeinBioMarkt Österreichs befindet sich in der Elisabethstraße 84, 8010 Graz. In den nächsten Jahren sind noch zahlreiche weitere Standorte in ganz Österreich geplant. Weitere Informationen unter www.meinbiomarkt.at sowie auf Instagram und Facebook unter @meinbiomarkt.

Über BIOGAST

BIOGAST der österreichische Spezialist für kontrolliert biologische Lebensmittel für die Gastronomie, Großverbraucher und den Bio-Fachhandel. BIOGAST bietet rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Arbeitsplatz. Die rund 2.000 BIOGAST Kundinnen und Kunden aus Österreich und dem benachbarten Ausland können aus einem Vollsortiment von 14.000 Bio-Artikeln wählen.

Über die KASTNER Gruppe

Die KASTNER Gruppe ist ein seit 1828 eigentümergeführter Lebensmittelgroßhändler und verfügt über Lebensmittelkompetenz in den Bereichen Gastronomie, Lebensmitteleinzelhandel, Bio-Fachhandel, E-Commerce und Convenience. An den acht Standorten (Amstetten, Eisenstadt, Jennersdorf, Krems, Wien Nord, Wien Süd, Wolfsberg und Zwettl) sind rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Im Rahmen der KASTNER Nachhaltigkeitsinitiative „Aus gutem Grund“ setzt der Lebensmittelgroßhändler große Schritte für eine nachhaltige Zukunft.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Lisa Rothen

Himmelhoch GmbH

Wohllebengasse 4/6+7, 1040 Wien

Mobil: 0650 2037411

lisa.rothen @ himmelhoch.at

www.himmelhoch.at