FH Campus Wien: Podiumsdiskussion zur Zukunft der österreichischen Verwaltung

Wien (OTS) - Wie kann die öffentliche Verwaltung besser werden? Und wie sieht eine mögliche Zukunft der österreichischen Verwaltung aus? Diese und weitere Fragen diskutieren die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Irmgard Griss, und weitere Gäste aus Verwaltung und Wissenschaft am 11. Oktober an der FH Campus Wien. Moderiert wird die Veranstaltung von DIE ZEIT-Journalist Florian Gasser. Die Podiumsdiskussion ist eine Kooperation der Public Management Studiengänge der FH Campus Wien und der Initiative Bessere Verwaltung.

Das 21. Jahrhundert hält einige Herausforderungen für die öffentliche Verwaltung bereit. Dazu zählen der demografische Wandel, die Verschuldung öffentlicher Haushalte und Wirtschafts- und Finanzkrisen, die immer noch nachwirken. Hinzu kommen der globale Klimawandel und die Digitalisierung. Der öffentliche Sektor ist mit Problemen konfrontiert, die er auch selbst lösen muss und trifft dabei Entscheidungen, die sich auf die gesamte Gesellschaft auswirken. Zudem ist die Verwaltung eng mit der Politik verknüpft, vollzieht Gesetze und setzt politische Entscheidungen um. Wo liegen aber nun Verbesserungspotenziale und mögliche Wege, um eben jene dringend anstehenden Herausforderungen lösen zu können?

Die Expert*innen am Podium thematisieren Verbesserungspotenziale und möchten Impulse für eine zukunftsfähige Verwaltung geben.

Podiumsdiskussion: Wie kann die öffentliche Verwaltung besser werden?

Mittwoch, 11. Oktober 2023, 18.00-19.00 Uhr, anschließend Vernetzung

FH Campus Wien, Festsaal, Favoritenstraße 226, 1100 Wien

Programm

18.00 Uhr: Eröffnung und Begrüßung

Günter Horniak , Studiengangsleiter Bachelorstudium Public Management

, Studiengangsleiter Bachelorstudium Public Management Alfred Hödl, Studiengangsleiter Masterstudium Public Management, Leiter Kompetenzzentrum für Verwaltungswissenschaften

anschließend diskutieren:

Irmgard Griss , ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, ehemalige Abgeordnete zum Nationalrat



, ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, ehemalige Abgeordnete zum Nationalrat Wolfgang Gratz , Sozialwissenschaftler, Jurist, Organisationsberater



, Sozialwissenschaftler, Jurist, Organisationsberater Judith Kohlenberger , Institut für Sozialpolitik, WU Wien, Generalsekretärin der Schumpeter Gesellschaft Wien



, Institut für Sozialpolitik, WU Wien, Generalsekretärin der Schumpeter Gesellschaft Wien Thomas Wieser, ehemaliger Sektionschef BMF, ehemaliger Vorsitzender der Eurogroup Working Group

Moderation: Florian Gasser, Leiter Ressort Österreich-Seiten, DIE ZEIT

Anmeldung

Wir bitten um Anmeldung bis 6. Oktober 2023. Die Teilnahme an der Podiumsdiskussion ist kostenlos. Es besteht auch die Möglichkeit, der Diskussion online per Zoom zu folgen. Weitere Infos und Zoom-Link auf http://www.fh-campuswien.ac.at/podiumsdiskussion-verwaltung



Studiengänge Public Management an der FH Campus Wien

Public Management an der FH Campus Wien ist ein auf die Anforderungen des öffentlichen Sektors zugeschnittenes, interdisziplinäres Studienangebot. Das Bachelorstudium bietet eine fundierte Basis für effizientes Wirtschaften mit gesellschaftlicher Verantwortung und die Möglichkeit, öffentliche Strukturen und Leistungen für das Gemeinwohl mitzugestalten. Absolvent*innen des Masterstudiums werden darauf vorbereitet, komplexe Modernisierungs- und Veränderungsprozesse im öffentlichen Sektor zu gestalten und Führungsverantwortung zu übernehmen. Beide Studiengänge sind berufsbegleitend organisiert.

Verwaltungsforschung an der FH Campus Wien

Das Kompetenzzentrum für Verwaltungswissenschaften der FH Campus Wien erforscht die Verwaltung des 21. Jahrhunderts. Es betreibt praxisrelevante Forschungsarbeit und sorgt für einen Wissenstransfer zwischen Forschung, Lehre und Praxis. Das Kompetenzzentrum unterstützt die staatliche Verwaltung und die öffentliche Wirtschaft dabei, die gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft aktiv zu bewältigen und einen fairen und gemeinwohlorientierten Staat zu gestalten. Die aktuellen Forschungsschwerpunkte sind Wissensmanagement, Inklusion, Partizipation, Leadership und Public Value.

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an drei Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

