„Gute Nacht Österreich“ am 6. Oktober in ORF 1 zu Innenpolitik, Flächenwidmung und Achtsamkeit

Wien (OTS) - Die FPÖ lud vergangenes Wochenende zum Oktoberfest im steirischen Hartberg. Das Zelt platzte aus allen Nähten, die Rede Herbert Kickls war markig, die Stimmung am Kochen – und Peter Klien war auch dort. Zu sehen in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 6. Oktober 2023, um 23.20 Uhr in ORF 1.

Aber auch sonst ist in der Innenpolitik einiges los: Schon wieder wurde ein E-Mail an die falschen Adressaten geschickt. Diesmal von der ÖVP, die darin Pläne für einen Untersuchungsausschuss schmiedet – auch gegen die Grünen. Die geben sich dem Koalitionspartner gegenüber trotzdem noch immer ausnehmend freundlich.

In Österreich wird täglich eine Fläche von umgerechnet 16 Fußballfeldern zubetoniert. Eine drastische Entwicklung, der von politischer Seite kein Einhalt geboten wird. „Gute Nacht Österreich“ zeigt am Beispiel einer oberösterreichischen Gemeinde, wie wirtschaftliche und private Interessen die Zerstörung wertvollen Naturraums vorantreiben.

Schlampereien und Peinlichkeiten in der Politik sind auch das Thema von Kabarettistin Nadja Maleh. Sie spricht in ihrer Rolle als Achtsamkeitstrainerin mit Peter Klien und gibt Tipps, wie mit dem innenpolitischen Irrwitz am besten umzugehen ist.

