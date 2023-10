60 Vortragende, 40 Projekte, 30 Workshops: Morgen startet 1. Wiener Bildungsfestival

Blick über den Tellerrand weckt riesiges Interesse: Festival bei Erstaustragung ausverkauft

Wien (OTS/RK) - Morgen am Freitag findet von 13 bis 18 Uhr am Erste Bank Campus das vom Hub for Education Innovation Vienna veranstaltete und von der Stadt Wien geförderte 1. Wiener Bildungsfestival statt. Das Festival dient dem Austausch von Ideen für ein besseres Bildungssystem und hat zwei inhaltliche Schwerpunkte. Einerseits Bildungsinnovationen aus anderen europäischen Ländern als Inspiration für die Implementierung im Wiener Bildungssystem kennenzulernen, andererseits bereits umgesetzte „Best Practices“ aus dem österreichischen Bildungsbereich zu präsentieren.

„Das Ziel des Wiener Bildungsfestivals ist es, den Wissensaustausch über Bildungsinnovationen zu fördern und engagierte, innovationsaffine Akteur*innen im Bildungsbereich miteinander zu vernetzen“, sagt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr. Insgesamt werden am Erste Bank Campus 60 Vortragende präsentieren, über 40 Projekte vorgestellt werden und mehr als 30 Workshops stattfinden.

Präsentation internationaler Innovationen

Der Keynote-Impulsvortrag wird gehalten von Max Haimendorf, dem Schulleiter der King Solomon Academy in London. Haimendorf wird über seine Erfahrungen bei der Umwandlung einer ehemaligen Brennpunktschule in London zu einer der besten Schulen Englands berichten. Weitere internationale Highlights: Ein spanisches Projekt, das die wissenschaftliche und technologische Kompetenz besonders bei Mädchen fördert und sie für technische Berufe begeistert; der Vortrag von Mikka Neuvonen, dem Leiter des Helsinki Education Hub aus Finnland oder aus Deutschland das Projekt „eddilake“, das Schüler*innen einen spielerischen Zugang zu digitale Medien ermöglicht und den verantwortungsvollen Umgang mit Social Media ermöglicht.

Innovative Bildungsprojekte aus Österreich

Auch österreichische Bildungsinitiative werden vor den Vorhang geholt. Dazu zählen etwa Projekte wie SchuBu, das interaktive Schulbuch, Studyly, Jedes Kind stärken, Culture School, oder die Moonshot Pirates. Ebenso präsentieren sich mehrere Anbieter aus der Elementarpädagogik und dem Schulwesen, wie etwa die Kinderfreunde, Kinder in Wien, die St. Nikolausstiftung oder die Wiener Open School. Auch Initiativen der Stadt Wien wie RESPEKT-Gemeinsam stärker, die Wiener Bildungschancen, die Wiener Sommerdeutschkurse, der Wiener Finanzführerschein oder die Summer City Camps werden bei der Veranstaltung vertreten sein.

Premiere ausverkauft - Livestream

Die Erstaustragung der Bildungsveranstaltung mit einer Kapazität von 500 Besucher*innen war binnen kürzester Zeit ausverkauft. Über einen Livestream auf wien.gv.at können Interessierte ab 13 Uhr die Eröffnungsrede von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr sowie den Keynote-Impulsvortrag von Max Haimendorf mitverfolgen. Via Newsletter des Bildungsfestivals werden im Nachgang Videos und Inhalte per Mail zugesandt. Das detaillierte Programm und die Newsletter-Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.bildungsfestival.at. Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr über seine Erwartungen: „Das Wiener Bildungsfestival soll und wird ein Fixpunkt in der Wiener Bildungslandschaft und eine Inspirationsquelle für alle Teilnehmer*innen sein. Die Tatsache, dass das Bildungsfestival bei seiner Premiere gleich ausverkauft ist, zeigt den enormen Stellenwert des Themas Bildung in unserer Gesellschaft.“ (Schluss) red

