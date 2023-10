Vier gewinnt: Helvetia holt sich bei den AssCompact Awards 4 Stockerlplätze

1. Platz in der Fondsgebundenen Lebensversicherung, Platz 2 in der Risiko-Lebensversicherung sowie Eigenheim-/Haushaltsversicherung & 3. Platz beim Service-Award.

Es ist schön, heute keine Hand mehr frei zu haben. Die AssCompact Awards verdeutlichen jedes Jahr die Einschätzung unserer Partnerinnen und Partner. Da freut es uns natürlich, dass sie uns so vielfach prämieren und schätzen. Die vier Awards unterstreichen die Qualität unserer Produkte wie auch unseres Service. Ein großes Dankeschön an die Mannschaft, die mit ihrem Einsatz diese Auszeichnungen erst möglich gemacht hat Werner Panhauser, Vorstand Marketing & Vertrieb bei Helvetia

Wien (OTS) - Alle Hände voll haben die Helvetia-Vertreter bei der diesjährigen Verleihung der AssCompact Awards. Wie bereits vor zwei Jahren sichert sich die Schweizer Versicherung »Gold« in der Kategorie Fondsgebundene Lebensversicherung und kann somit erneut die Vorreiterrolle in der fondsgebundenen Vorsorge festigen. Auch bei der Risiko-Lebensversicherung gibt es mit »Silber« einen Platz am Stockerl.

Neben den Topplatzierungen im Bereich Leben, konnte Helvetia auch im Bereich Schaden-Unfall überzeugen: In der Kategorie Eigenheim-/Haushaltsversicherung verzeichnet die Versicherung wieder Bestnoten und sicherte sich – wie vor zwei Jahren – den zweiten Platz. Besonders erfreulich ist das Stockerl in der Königsdisziplin: In der Kategorie »Bester Service für Vermittler« erreicht Helvetia den 3. Platz.

» Es ist schön, heute keine Hand mehr frei zu haben. Die AssCompact Awards verdeutlichen jedes Jahr die Einschätzung unserer Partnerinnen und Partner. Da freut es uns natürlich, dass sie uns so vielfach prämieren und schätzen. Die vier Awards unterstreichen die Qualität unserer Produkte wie auch unseres Service. Ein großes Dankeschön an die Mannschaft, die mit ihrem Einsatz diese Auszeichnungen erst möglich gemacht hat «, fasst Werner Panhauser, Vorstand Marketing & Vertrieb bei Helvetia, zusammen.

Bestes Service, das ankommt

Alexander Neubauer, Leiter Partnervertrieb Helvetia Österreich, freut sich über die Zustimmung der befragten Versicherungsmakler:innen und die Auszeichnung für die geleistete Arbeit: »Unser Best-Partner-Ansatz mit dem Anspruch an bestes Service – sei es analog oder digital – sind keine leeren Worthülsen, sondern gelebte Praxis. Diese Awards, besonders auch der Service-Award, honorieren unsere Arbeit und bedeuten mir und dem ganzen Team sehr viel. Wir werden die Prämierungen auch als zukünftigen Ansporn und Auftrag sehen, unsere Stärken mit Blick auf unsere Partner:innen sowie die Kundschaft weiter auszubauen.«

Rückfragen & Kontakt:

Helvetia Versicherungen AG

Michaela Angerer

+43 (0)50 222 1239

presse @ helvetia.at

https://www.helvetia.at