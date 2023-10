„Walking on Sunshine“ am ORF-1-Serienmontag zwischen Scharlatanen, Adelstiteln und dem ganz normalen Chaos

Robert Palfrader und Proschat Madani am 9. Oktober in neuen Folgen der ORF-Dramedy

Wien (OTS) - Ein Versuch, von der Sekte loszukommen, neue Liebschaften, eine Suche nach dem leiblichen Vater und der ewige Kampf um den ORF-Thron: In „Walking on Sunshine“ geht es am ORF-1-Serienmontag am 9. Oktober 2023 ab 20.15 Uhr wieder drunter und drüber. Auf Robert Palfrader, Proschat Madani und Co. kommt in der fünften und sechsten Folge der vierten Staffel der beliebten ORF-Dramedy auf alle Fälle einiges zu. Was in und um Österreichs wohl aufregendste Wetterredaktion passiert, wollten sich am vergangenen ORF-1-Serienmontag, dem 2. Oktober, besonders die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer nicht entgehen lassen, wie ein Marktanteil von 32 Prozent in der Zielgruppe 12–29 zeigt. Unterhaltung in Serie gibt es am kommenden Montag auch anschließend an „Walking on Sunshine“, wenn Dacapo-Folgen von „Schnell ermittelt“ (22.00 Uhr) und „Wischen ist Macht“ (ab 22.50 Uhr) auf dem Programm stehen.

Walking on Sunshine: Folge 35 (Serienmontag, 9. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit Mara Fliri, Nadja Bernhard, Eva Linder, Markus Hamele und Giorgio Spiegelfeld in Episodenrollen; Regie: Holger Barthel

Jetzt ist schon viel Wasser die Donau hinuntergeflossen und Leopold (Michael Rast) ist immer noch nicht aufgetaucht. Der Gedanke an ihn bereitet Tilia (Proschat Madani) schlaflose Nächte und sie wird unaufmerksam. Die Konkurrenz schläft nämlich nicht und wittert die Gelegenheit, sie vom ORF-Thron zu stürzen. Da muss Tilia sich an Karl (Harald Windisch) wenden, den sie aus gutem Grunde eigentlich soeben aus der Wohnung geworfen hat. Otto (Robert Palfrader) hingegen ahnt, was ihn unglücklich macht und er versucht, sich mit Karls Hilfe von Sektenführer František (Martin Leutgeb) und seinen Pillen zu lösen. Keine Probleme mit der Trennung von Moritz (Ferdinand Seebacher) und Lukas (Aaron Karl) hatte bekanntlich Madeleine (Maya Unger), dafür ist sie frisch verliebt, genauso wie Jana (Tanja Raunig). Nur Conny (Selina Graf) ist wieder einmal von ihrem Ärger auf Tilia okkupiert und will mit Programmdirektor Jennes (Claudius von Stolzmann) gemeinsame Sache machen. Einzig Sandra (Natalie Alison) ist wie immer gut drauf, bloß warum?

Walking on Sunshine: Folge 36 (Serienmontag, 9. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit Hemma Clementi, Maria Fliri, Alexander Diwiak, Silvia Steindl, Markus Hamele, Arthur Klemt, Alexander E. Fennon, Nadja Bernhard, Berhard Wolf, Erwin Hüttler und Eva Linder in Episodenrollen; Regie:

Holger Barthel

Tilia versucht, ihre Position als Generaldirektorin auszubauen und arbeitet an einem Zukunftskonzept für den ORF, auch um sich den Kanzler vom Hals zu halten. Da kann sie einen weiteren Skandal nicht brauchen. Gegen ihren Wunsch begibt sich Conny auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater ins Fürstentum Lichtenburg, mit Jana als Zwangsbegleitung. Karl ist bei Otto in der Wunderburg untergekommen und sieht seinen Verdacht bestätigt: František ist ein Scharlatan, der Otto unter Drogen setzt, um an sein kürzlich ergaunertes Geld zu kommen. Aber Otto findet die Wahrheit und die Tatsache, so ganz ohne Pillen überleben zu müssen, gar nicht prickelnd. Während Conny hofft, Fürstin zu werden, hält Lukas in der Wetterredaktion die Stellung. In dem ganzen Chaos bringt ausgerechnet Erasmus (Julian Waldner) mit seiner unnachahmlichen Art Tilia auf eine zündende Idee. Trotzdem schafft sie es, sich noch weiter ins Verderben zu stürzen.

„Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film.

„Walking on Sunshine“ auf Flimmit

Auf Flimmit (flimmit.at) kann die komplette vierte Staffel von „Walking on Sunshine“ schon jetzt gestreamt werden. Alle bisherigen Folgen der Erfolgsserie sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at