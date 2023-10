Bauernbund bedankt sich bei Landesrat Seitinger für die Arbeit für die Bäuerinnen und Bauern

Strasser/Totschnig/Süß: Seitinger als Agrarlandesrat 20 Jahre lang im Dienst unserer Bauernfamilien

Wien (OTS) - In einer persönlichen Erklärung gemeinsam mit Landeshauptmann Christopher Drexler hat der steirische Agrarlandesrat Johann Seitinger heute seinen Rücktritt nach 20 Jahren in der Steiermärkischen Landesregierung bekanntgegeben. Bauernbund-Präsident Georg Strasser, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Bauernbund-Direktor David Süß sprechen Seitinger ihren Dank für die langjährige, verdienstvolle Tätigkeit für die Bäuerinnen und Bauern aus: "20 Jahre lang hat Hans Seitinger bewiesen, dass er die Anliegen unserer Bauernfamilien kennt und sich in seiner Arbeit als Landesrat seit 2003 dafür eingesetzt. Wir danken ihm für sein Engagement und wünschen ihm das Beste für seine Zukunft, vor allem aber eine gute Genesung."

Der Sohn einer Bergbauernfamilie aus dem Mürztal übte in seiner Laufbahn vielfältige politische Funktionen aus und war unter anderem sieben Jahre lang Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Frauenberg, fünf Jahre als Vizebürgermeister und schließlich vier Jahre als Bürgermeister tätig. Seit 2006 übt er das Amt als Bezirksparteiobmann der ÖVP Bruck an der Mur bzw. der ÖVP Bruck-Mürzzuschlag aus, seit 2013 ist er Obmann des Steirischen Bauernbundes, dessen Stellvertreter er bereits seit 2005 war. Nun legt Seitinger sämtliche politische Ämter zurück.

"Hans Seitinger hatte stets ein offenes Ohr für die Sorgen, Wünsche und Bedürfnisse der Bäuerinnen und Bauern. Bürgernähe war sein oberstes Credo und das persönliche Gespräch war ihm ein großes Anliegen. Durch Ausdauer bei Verhandlungen ist es ihm gelungen, Projekte wie die grundlegende Reform des landwirtschaftlichen Schulwesens in der Steiermark umzusetzen. Mit Weitblick setzte er sich für die nachhaltige Verwendung des Roh- und Baustoffes Holz, eine klimafitte Land- und Forstwirtschaft oder eine sichere Versorgung mit Trinkwasser ein. Hans Seitinger steht für Handschlagqualität und Hausverstand. Wir bedanken uns für sein vielfältiges Wirken und wünschen ihm nun eine rasche und gute Genesung", so Strasser und Süß.

"Hans Seitinger kann auf jahrzehntelange, erfolgreiche politische Arbeit in der steirischen Landesregierung zurückblicken. Wir verstehen seinen Rückzug aus der Politik aus gesundheitlichen Gründen, wenngleich wir diese Entscheidung sehr bedauern. Stets verbindlich in seinen Ansagen, vorausschauend und kompetent in seinem Handeln und immer das Wohlbefinden der Bevölkerung, vor allem der Bäuerinnen und Bauern im Mittelpunkt, so kennt und schätzt man Hans Seitinger. Mit ihm hat die steirische Volkspartei zahlreiche Vorhaben für die Steiermark und die steirischen Bäuerinnen und Bauern auf den Weg gebracht. Ob die Stärkung der bäuerlichen Familienbetriebe, die Forcierung des Holzbaus oder der nachhaltige, leistbare Wohnbau sowie die Wasserwirtschaft in den Gemeinden: Er hat die Identität der Steiermark positiv in vielen Zukunftsbereichen gezeichnet. Ich bin ihm zu großem Dank verpflichtet und wünsche ihm gesundheitlich das Beste!", so Bundesminister Totschnig. (Schluss)

