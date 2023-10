Raab & Winzig: Internet muss sicherer Raum für unsere Kinder sein

Familienministerin und EU-Abgeordnete begrüßen neue Resolution für sicheres Internet für Kinder

Straßburg/Wien (OTS) - Das Europäische Parlament hat heute am Donnerstag eine wichtige Resolution zur neuen europäischen Strategie für ein besseres Internet für Kinder angenommen, die sich für die Gewährleistung eines sicheren und pädagogisch wertvollen Internets für Kinder in ganz Europa ausspricht.

Familienministerin Susanne Raab und Angelika Winzig, ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament, begrüßen diese Resolution: "Das Internet muss ein sicherer Raum für unsere Kinder sein und wir müssen als Politik alles dafür tun, um die Sicherheit für Kinder zu erhöhen. Diese Resolution für mehr Sicherheit für Kinder im Internet ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung."

Im Forderungskatalog des Europaparlaments, der mit großer Mehrheit verabschiedet wurde, werden Maßnahmen zur Bekämpfung von Cybermobbing und von sexuellem Missbrauch an Kindern sowie für den Schutz ihrer Privatsphäre gefordert. Die EU-Kommission soll dazu auch eine europäische Strategie gegen Mobbing und Cybermobbing an Schulen entwickeln. Außerdem sollen digitale Kompetenzen der Kinder in Form von Bildungsinitiativen gefördert werden, um Kinder besser auf die Nutzung des Internets vorzubereiten.

Dazu sagt Familienministerin Susanne Raab: "Unsere Kinder wachsen mit vielfältigen Möglichkeiten im digitalen Raum auf, deren Nutzung für sie alltäglich ist. Neben den zahlreichen Vorteilen birgt die regelmäßige Nutzung auch Risiken wie Cyber-Mobbing oder Missbrauch. Durch die Resolution werden hier auf EU-Ebene wichtige zusätzliche Maßnahmen für Kinder vorgeschlagen, die auch den Familien in Österreich zu Gute kommen."

ÖVP-Delegationsleiterin Angelika Winzig fügt hinzu: "Kinder verbringen immer mehr Zeit online und haben Zugang zu einer Fülle von Informationen und Ressourcen im Internet. Diese Entwicklung bringt jedoch auch Risiken mit sich. Wir wollen mit den neuen Maßnahmen sicherstellen, dass Kinder die Vorteile des Internets nutzen können, ohne dabei leicht in Gefahren tappen zu können. Vor allem die Aufklärung ist dafür essenziell." (Schluss)

