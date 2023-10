ORF-Vorarlberg-Frühstücksdate mit strahlenden Gewinnerinnen und Gewinnern des Messe-Gewinnspiels

Zehn Frühstücksgutscheine im Wert von jeweils 200 Euro im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn übergeben

Wien (OTS) - Donnerstags ist Frühstücksdate-Tag bei ORF Radio Vorarlberg. So war das auch am 5. Oktober 2023. Als Gäste begrüßten die beiden ORF-Radio-Vorarlberg-Moderatoren Dominic Dapré und Nicole Oberhauser die zehn Gewinnerinnen und Gewinner des ORF-Vorarlberg-Messe-Gewinnspiels. Diesen wurden – passend zur Sendung „Guten Morgen, Vorarlberg“ – ihre Frühstücksgutscheine im Gesamtwert von 2.000 Euro überreicht.

Alle Bezirke des Landes im ORF Vorarlberg

Von Alberschwende im Bregenzerwald über Dornbirn und Götzis im Rheintal bis nach Vandans im Montafon – aus allen Bezirken des Landes folgten die Gewinnerinnen und Gewinner der Einladung des ORF Vorarlberg zum gemeinsamen Frühstücksdate. Nach einem Besuch im Radio-Studio konnten sie einen Blick hinter die Kulissen des ORF Vorarlberg werfen. ORF-Landesdirektor Markus Klement überreichte anschließend persönlich die Gutscheine an die Gäste und lud bei Kaffee mit Frühstücks-Kipfel zum gemütlichen Ausklang in die Kantine „Sendepause“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn.

ORF-Vorarlberg-Gewinnspiel bei Herbstmesse Dornbirn

Das Gewinnspiel wurde während der diesjährigen Herbstmesse Dornbirn von 6. bis 10. September in der Halle 10 beim ORF Vorarlberg durchgeführt. Zu beantworten war die Frage „Wie heißt die tägliche Morgen-Sendung bei ORF Radio Vorarlberg?“. Die richtige Antwort lautete: „Guten Morgen, Vorarlberg“. Tausende Besucherinnen und Besucher haben die Chance ergriffen und ihre Teilnahmekarte eingeworfen – zehn davon gingen nun als glückliche Gewinnerinnen und Gewinner hervor.

