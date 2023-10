„Vera“ mit Michael Ströck, Musiker-Trio Pecoraro sowie Daniela de Santos und Andrew Young

Am 6. Oktober in ORF 2

Wien (OTS) - „Vera“ begrüßt am Freitag, dem 6. Oktober 2023, um 21.20 Uhr in ORF 2 in einer neuen Ausgabe ihrer Talkshow Michael Ströck vom gleichnamigen Bäckerei-Unternehmen, das Drei-Generationen-Musiker-Trio Herwig, Mario und Oscar Pecoraro sowie Panflötistin Daniela de Santos mit dem Saxofon-Virtuosen Andrew Young.

Ein schweres Schicksal hat die bekannte Bäckerei-Familie Ströck zu tragen: Zwei ihrer drei Söhne sind von einer chronischen Krankheit betroffen, deren Ursache nach wie vor nicht geklärt ist, die aber den jüngsten Sohn pflegebedürftig gemacht hat und auch den mittleren Sohn bereits zu einer eingeschränkten Berufsausübung zwingt. Bei „Vera“ schildert der älteste, nicht erkrankte Bruder Michael Ströck den Verlauf dieser Erschöpfungskrankheit, zu deren Erforschung seine Eltern eine Million Euro zur Verfügung gestellt haben.

Wenn der Vater mit dem Sohne und dem Enkel … dann kommt höchst Erstaunliches dabei heraus – denn die drei männlichen Mitglieder der Essig-Produzenten-Familie Pecoraro machen „so ganz nebenbei“ fulminante Konzerte mit klassischem Orchester, Band und Chor – sei es in der Wiener Stadthalle, im Bregenzer Festspielhaus oder auf der Burg Finkenstein. Der 44-jährige Mario Pecoraro, Komponist und Arrangeur dieser Mega-Shows, sitzt dabei singend am Klavier, während sein Vater – Kammersänger Herwig – seine Tenorstimme erklingen lässt und sein Sohn Oscar das Saxofon spielt. Das Resultat: eine an Lebensfreude überschäumende Show von und für drei Generationen.

Das Saxofon kommt in dieser „Vera“-Ausgabe gleich zweimal zum Zug – gibt doch die Herrin von Schloss Harburg höchstpersönlich auf diesem „Burgschloss“ immer wieder Konzerte: Panflötistin Daniela de Santos. Bei Vera Russwurm wird sie dabei vom international erfolgreichen Saxofon-Virtuosen Andrew Young begleitet.

