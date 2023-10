FPÖ – Schmiedlechner: Neue Abfüllverordnung für Wein ist ein Schildbürgerstreich

Wien (OTS) - „Die schwarzgeführten Institutionen vom Landwirtschaftsministerium abwärts arbeiten gegen unsere heimische Agrarwirtschaft. Der neueste Schildbürgerstreich ist die Empfehlung des nationalen Weinkomites für eine Änderung der Abfüllverordnung. Es wird nicht mehr möglich sein, den Wein in Fässern zu exportieren, sondern nur in Flaschen erlaubt! Auch das Abfüllen in Flaschen soll reglementiert werden und darf nur in der Region oder in der Nachbarregion durchgeführt werden“, kritisierte FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner.

Die Vorschläge aus dem ÖVP-Ministerium würden dazu führen, dass flaschenabfüllende Weinkellereien profitieren, eine erhebliche Anzahl von Trauben- und Weinproduzenten stünde dann vor einem großen Problem. „Die Anzahl ihrer Kunden wird mit einem Schlag auf einige wenige Abfüllbetriebe reduziert. Das wird sich auch im Preis auswirken, davon gehen alle aus“, führte Schmiedlechner aus. „Der Weinexport wird mit diesen Maßnahmen zerstört und der heimische Markt geflutet, was weiter zum Preisverfall führen würde“, kommentierte der freiheitliche Agrarsprecher. Zu bedenken gab er auch, dass Weinkellereien im Westen (Tirol, Vorarlberg), die nicht im Weinbaugebiet liegen und auch nicht an dieses angrenzen, dann keinen Qualitätswein aus Niederösterreich oder dem Burgenland mehr abfüllen dürften.

„Als Nationalratsabgeordnete will ich auch noch darauf hinweisen, dass diese Vorgangsweise auch demokratiepolitisch bedenklich ist, da diese massive Änderung des Weinrechts am Parlament vorbei geht. Ein weiterer Kritikpunkt aus Sicht der Demokratie ist die Zusammensetzung des Nationalen Weinkomitees. Dieses Komitee ist nicht gewählt und wird von diversen ÖVP-dominierten Institutionen beschickt. Dies müsste man ebenfalls überdenken und demokratischen Grundsätzen anpassen“, forderte FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner und betonte: „Wir können die ÖVP nicht so undemokratisch und zerstörerisch walten lassen! Sie sind keine Vertreter der Agrarproduktion, sondern Lobbyisten für einige wenige Weinkellereien!“

