Zum Welttag der Lehrerinnen muss man allen DANKE sagen, die diesem Beruf treu bleiben

SLÖ fordert eine neue Lehrerinnenausbildung und multiprofessionelle Supportteams

Wien (OTS) - „Nicht der Dienstgeber, sondern vor allem die Lehrerinnen selbst drängen auf eine Professionalisierung an Österreichs Schulen. Daher fordern sie ein Lehrerinnenausbildung, die junge Lehrkräfte auf die Schulpraxis vorbereitet, und multiprofessionelle Teams, die der Vielfalt an gesellschaftlichen Herausforderungen an den Schulen entspricht“, zeigt Thomas Bulant, Bundesvorsitzender der Sozialdemokratischen Lehrenden Österreichs auf.

„Derzeit erbringen die im Dienst befindlichen Lehrpersonen zusätzlich zu ihren Unterrichtsaufgaben viele Substitutionsleistungen. Ansonsten würde unser Bildungssystem zusammenbrechen. Der SLÖ dankt allen, die nicht der Schule den Rücken kehren, sondern sich in ihren Schulen gegenseitig solidarisch unterstützen und mit großem Engagement ihre Arbeit leisten. Es wird aber Zeit, dass die Politik nicht nur an Sonntagen über die Schule in schönen Worten spricht, sondern auch in der darauffolgenden Arbeitswoche für bessere Arbeitsbedingungen sorgt.“

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Dr. Thomas Bulant

SLÖ-FSG Bundesvorsitzender

thomas.bulant @ apsfsg.at

+4369919413999