FH Salzburg neu: Rektorat, Gesellschafter und Angebote

Salzburg/Puch-Urstein/Kuchl (OTS) - Am 5. Oktober 2023 präsentierte sich die FH Salzburg am Campus Urstein neu: GF Dominik Engel fungiert seit 1. Oktober auch als FH-Rektor, vier neue Masterstudiengänge sowie ein Lehrgang werden das breite Studienangebot erweitern. Außerdem ist das Land Salzburg als weiterer Gesellschafter eingestiegen. Unter Beisein von Landeshauptmann Wilfried Haslauer sowie zahlreichen Ehrengästen fand die akademische Feier und Inauguration statt.

Seit 1. September sind das Land Salzburg, die Sozialpartner Wirtschaftskammer und die Arbeiterkammer zu jeweils gleichen Teilen Gesellschafter an der Fachhochschule Salzburg GmbH. Seit ihrer Gründung hat die FH Salzburg stets eine enge Verbindung zum Land gepflegt, die mit dem Einstieg nun gefestigt wurde. Die neue Gesellschafterstruktur wird von allen Beteiligten als weitere Stärkung des Hochschul- und Forschungssektors am Standort gesehen.

„Die Fachhochschule Salzburg hat sich über all die Jahre einen exzellenten Ruf erarbeitet und ist für Salzburg zu einem unverzichtbaren Pfeiler des Salzburger Hochschulstandorts geworden. Die praxisorientierte und forschungsstarke Ausrichtung der Fachhochschule spielt dabei eine große Rolle. Zudem werden die Absolventinnen und Absolventen als hervorragende Fachkräfte in der Wirtschaft wahrgenommen. Es freut mich persönlich, dass wir als Land Salzburg mit der Beteiligung als neuer Gesellschafter künftig diese Erfolgsgeschichte fortschreiben werden“, betont Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Dies bekräftigt auch Wirtschaftskammer-Direktor Manfred Pammer: „Die Beteiligung des Landes Salzburg an der Fachhochschule wird die Position der FH in der Hochschullandschaft weiter stärken. Der Ausbau und die Weiterentwicklung des Studienangebotes und die Erhöhung der Zahl der Studierenden und der Absolventinnen und Absolventen sind ganz im Sinne der Wirtschaft, die diese Schlüsselkräfte der Zukunft ganz dringend benötigt. Denn nur so können wir die Attraktivität und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes weiter ausbauen.“

Auch Arbeiterkammer-Direktorin Cornelia Schmidjell betont: „Wir begrüßen, dass das Land Salzburg mit seiner Beteiligung noch mehr Verantwortung für die FH übernehmen will. Die Fachhochschule Salzburg ist für Studierende, Forschende und alle dort Beschäftigten eine attraktive Hochschule mit großer gesellschaftlicher Bedeutung. Die hochqualifizierten Absolventinnen und Absolventen werden in allen Sektoren, besonders aber auch im Gesundheits- und Sozialbereich, dringend gebraucht. Die zukunftsorientierte Weiterentwicklung, Interdisziplinarität und Durchlässigkeit der Angebote sind uns sehr wichtig.“

Durch die neue Gesellschaftsstruktur konstituierte sich auch der Aufsichtsrat der FH Salzburg neu. In der Sitzung am 26. September wurde Marianne Kusejko zur Vorsitzenden gewählt. „Die Fachhochschule ist für Salzburg unverzichtbar. Denn hier wird in jenen entscheidenden Zukunftsbereichen geforscht und ausgebildet, die für die Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind. Man denke nur an die Pflege, die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz, Rohstofftechnologie und Nachhaltigkeit, den Klimawandel und die Energiesysteme der Zukunft. Die Fachhochschule wird sich mit der neuen Gesellschafterstruktur noch stärker einbringen können und ihren Beitrag an den Lösungen der komplexen Fragestellungen der Zukunft beitragen“, erklärt die Vorsitzende des FH-Aufsichtsrates und WK-Vizepräsidentin Marianne Kusejko.

Dominik Engel FH-Rektor und Geschäftsführer

Bereits im März 2023 war FH-Prof. Priv.-Doz. DI Mag. Dr. Dominik Engel aus dem Zweiervorschlag zum Leiter des FH-Kollegiums bzw. zum FH-Rektor gewählt worden. Im Mai erfolgte im Kollegium die Wahl der stellvertretenden Leitung des FH-Kollegiums (FH-Vizerektor), wo FH-Prof. Mag. Dr. Günther Grall gewählt wurde. Grall ist seit mehr als 20 Jahren Leiter des Studiengangs Design & Produktmanagement und war bereits 2013 FH-Vizerektor. Die Funktionsperiode des Rektorats geht bis 2027.

Dominik Engel leitet seit 1. September 2022 die FH Salzburg. Er vereint zum ersten Mal in der Geschichte der FH Salzburg die Rolle als Geschäftsführer und als FH-Rektor. Diese Neuaufstellung ermöglicht es, bei Entscheidungen sowohl die akademische als auch die kaufmännischen Agenden im Blick zu behalten und alle Perspektiven mit einzubeziehen – sei es beim Ausbau des Studienangebots als auch in der Forschung.

Neues Studienangebot ab November 2023 bzw. ab dem Studienjahr 2024/25



Die inhaltliche Breite ist eine der Stärken der FH Salzburg. Auch die Schärfung der Ausbildungsziele, sprich eine Fachausbildung auf akademischem Niveau mit starkem Praxisbezug anzubieten, ist ein primäres Ziel. FH-Rektor Dominik Engel: „Daher freut es mich besonders, dass wir ab dem Studienjahr 24/25 vier neue Masterstudiengänge anbieten. Am Department Information Technologies and Digitalisation wurden die Curricula umgearbeitet: Aus dem aktuellen IT-Masterstudium gehen drei neue, eigenständige und spezialisierte Master hervor. Dies sind ’Cyber Security’, ‘AI for Sustainable Technologies’ und ‘Industrial Informatics & Robotics’.” Sie werden im Modus berufsbegleitend angeboten und starten – vorbehaltlich der Genehmigung durch die entsprechenden Gremien – ab Herbst 2024. Die Bewerbung startet am 1. November 2023.

„Neu ist auch der englischsprachige und international ausgerichtete Master am Department Creative Technologies. Das Masterstudium ‚Realtime Arts and Visual Effects‘ bewegt sich an der Schnittstelle von Technologie und Kreativität. Studierende werden sich u.a. mit der Gestaltung von VR/AR-Inhalten, mit Echtzeit-Grafikplattformen und Simulationen/Visualisierungen und der VFX-Produktion beschäftigen”, ergänzt Engel. Interessierte können sich ab Jänner 2024 bewerben und im Herbst 2024 den Master starten.

Neu im Weiterbildungssektor ist der Lehrgang „Kulinarischer Tourismus“. Der modulare Zertifikatslehrgang wird berufsbegleitend angeboten und startet bereits im November; die Bewerbung ist noch bis 1. November 2023 möglich.

Angewandte Forschung

Im Bereich Forschung & Entwicklung steht für FH-Rektor Dominik Engel der Ausbau der Fachhochschule Salzburg als anwendungsorientierte Forschungseinrichtung im Fokus. „Unsere Stärke liegt in der angewandten Forschung. Die Fragen kommen von den Unternehmen, aus der Praxis. Die Forscher*innen an der FH sind diejenigen, die diese Anwendungsfragen grundlagenorientiert beantworten können,“ beschreibt Dominik Engel.

Inhaltlich orientiert sich die Forschung an den Departments. „Wir setzen weiterhin einen starken Fokus auf die Schwerpunkt-Entwicklung; in Zukunft werden wir unsere Forschungsvorhaben in sechs Schwerpunkten bündeln“, so Engel weiter. Mit zwei aktiven Ressel-Zentren wird beispielsweise das Gebiet der Digitalisierung unter Berücksichtigung der IT-Security abgedeckt. Zudem wurde kürzlich der Research Campus Schloss Urstein – die „Forschungs-WG“ – eröffnet, der Raum für interdisziplinäre Projekte, Ideen und Austausch bietet. Am Campus Kuchl steht das Thema Nachhaltigkeit nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in der Forschung im Fokus: Beispiele sind Projekte zur Entwicklung innovativer Materialien, nachhaltigem Bauen und Sanieren sowie das Forschungsgebäude „Twin²Sim“.

Vielfältige Möglichkeiten und Karrieren mit einem FH-Studium



Mit einem FH-Abschluss haben die Absolvent*innen vielfältige Chancen: Durch praxisnahe Lehre und Forschung setzt die Fachhochschule den Rahmen, in dem junge Menschen ihre Talente entfalten können. Es ist Absolvent*innen möglich, nach Studienabschluss in die Berufstätigkeit oder Selbstständigkeit zu starten oder mit einem Doktorat eine wissenschaftliche Karriere zu verfolgen. Unter den FH-Absolvent*innen finden sich daher wichtige Fachkräfte, erfolgreiche Gründer*innen und auch Hochschulprofessor*innen.

