Nothilfe in Marokko: SOS-Kinderdorf leistet seit über zwei Wochen zielgerichtet Soforthilfe

Über 3500 Familien konnten bereits unterstützt werden, Spenden aus Österreich sind weiterhin dringend notwendig

Wien (OTS) - Nach dem schweren Erdbeben in Marokko leistet SOS-Kinderdorf nun seit mehr als zwei Wochen unbürokratisch und zielgerichtet Hilfe, wo es dringend gebraucht wird. Die Nothilfe in der ersten Phase fokussiert sich aktuell auf die Bereitstellung materieller, logistischer, psychologischer und medizinischer Soforthilfe zur Unterstützung der Bevölkerung in 39 Dörfern. Mit Geldspenden aus Österreich kann Kindern und Familien geholfen werden, die alles verloren haben.



In den letzten Wochen konnte über 3500 Familien und 1600 Kindern mit einigen Maßnahmen im Erbebengebiet geholfen werden: mit der Bereitstellung von medizinischer Hilfe oder bei der Bewältigung von posttraumatischen Belastungsstörungen. Frauen und Kinder wurden begleitet und über ihre Grundrechte aufgeklärt, vier Grundschulen wurden mit Solaranlagen und Internetzugang ausgestattet. SOS-Kinderdorf Marokko hat außerdem Nothilfepakete an die Bevölkerung verteilt, die unter anderem Lebensmittel (z.B. über 2200 Lebensmittelpakete), Getränke (u.a. 3500 Liter sauberes Wasser), Kleidung, Hygieneartikel, über 260 Zelte, mehr als 1600 Schlafsäcke und medizinische Ausstattungen, wie 950 Kisten mit Medikamenten umfassen.

„Ich bin sehr stolz auf meine Teams. Wir sind allen großzügigen Spender*innen, Freiwilligen, unseren Partner*innen sowie allen, die direkt oder indirekt zu diesem außergewöhnlichen Zeichen der Solidarität beigetragen haben, sehr dankbar. Dies war auch möglich, weil SOS-Kinderdorf Marokko eng mit der Mohammed V Stiftung für Solidarität und den lokalen Behörden zusammengearbeitet hat, die den Zugang zu den am stärksten betroffenen Gebieten erleichtert haben", sagt Samya El Mousti, Nationale Direktorin von SOS-Kinderdorf in Marokko.

„Um die Kinder und Familien längerfristig unterstützen zu können, sind Spenden aus Österreich nach wie vor dringend notwendig. Bitte helfen Sie uns weiterhin bei der Mission die Familien, die alles verloren haben, wenigstens etwas zu entlasten!", so Christian Moser, Geschäftsführer SOS-Kinderdorf.

Weitere Informationen unter: www.sos-kinderdorf.at/nothilfe-marokko



Kontoverbindung:

SOS-Kinderdorf

IBAN: AT46 1644 0001 4477 4477

BIC: BTVAAT22

Kennwort: Marokko

