Armin Assingers „Promi-Sportler-Millionenshow“ zugunsten der Österreichischen Sporthilfe am 9. Oktober in ORF 2

Mona Mitterwallner, Stefan Maierhofer, Katrin Beierl und Michael Walchhofer quizzen für den guten Zweck

Wien (OTS) - Denksport für den guten Zweck – Armin Assinger begrüßt am Montag, dem 9. Oktober 2023, um 20.15 Uhr vier Sportler:innen zur „Promi-Sportler-Millionenshow“. Um jeweils 75.000 Euro zugunsten der Österreichischen Sporthilfe quizzen heuer Mountainbike-Weltmeisterin Mona Mitterwallner, Ex-Fußballprofi und ehemaliger Nationalspieler Stefan Maierhofer, Bobsportlerin Katrin Beierl sowie der ehemalige-Skirennläufer und Weltmeister Michael Walchhofer. Die erspielten Gewinne werden von Hyundai Österreich, Metro Österreich, ELK Fertighaus und den Österreichischen Lotterien zur Verfügung gestellt.

Diese Sportlerinnen und Sportler spielen für den guten Zweck:

Mona Mitterwallner: „Ich habe die App am Handy, schaue die Sendung gerne und habe ein bisschen die Nachrichten verfolgt – für mehr Vorbereitung war leider keine Zeit. Aber es ist auch eine Glücksache, ob ich die richtigen Informationen aufgeschnappt habe. Sonst habe ich sehr gute Telefonjoker und das Publikum, die mich hoffentlich tatkräftig unterstützen.“ Über ihre Wissenlücken: „Angstthema ist eventuell Politik, die ich schon sehr verfolge, weil mich das schon sehr interessiert. Aber wenn ich viel bei Rennen unterwegs bin, bekomme ich leider nicht so viel mit. Ich denke das Wichtigste weiß ich, alles andere wird hoffentlich nicht peinlich.“ Über ihre Risikobereitschaft: „Beim Radfahren sage ich immer ‚no risk no fun‘, aber bei der ‚Millionenshow‘ gehe ich eher auf Sicherheit, weil ich das sehr bereuen würde, würde ich runterfallen.“

Stefan Maierhofer: „Ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich lasse mich einfach überraschen, was auf mich zukommt, und ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass ich eine gute Unterstützung vom Publikum habe, von Armin Assinger und vielleicht von meinen Mitstreitern, die hinter mir sitzen. Ansonsten habe ich drei gute Telefonjoker, die jeden Bereich gut abdecken. Ich war viel unterwegs als Fußballspieler, hab einige schöne Städte und Länder gesehen und viele Menschen kennengelernt und hoffe, dass da Fragen dabei sind, wo mir die Erfahrung weiterhelfen kann. Schauen wir, ob das dann mit der Nervosität auch hinhaut. Langsam fängt es zu kribbeln an, aber das ist ein gutes Zeichen, dass man dann auch die innere Spannung und Motivation wie beim Wettkampf hat.“ Über seine Schwachstellen: „Ich glaube bei Politikthemen habe ich Schwierigkeiten, bei Sportfragen oder Gastronomie bin ich ganz gut aufgestellt.“ Und über seine Risikobereitschaft: „Ich bin schon einer, der zockt, aber ich höre auf mein Bauchgefühl. Es ist für einen guten Zweck, deswegen würde ich am Ende nicht zu viel riskieren.“

Katrin Beierl: „Ich habe mich nicht wirklich vorbereitet, obwohl ich es mir vorgenommen habe. Aber ich vertraue darauf, dass ich mit meinem guten Mentaltraining alles akquirieren kann, was an verstecktem Wissen in meinem Kopf ist, und hoffe auf das Beste.“ Über ihre Stärken und Schwächen beim Wissen: „Ich habe so eine irre Mischung aus Allgemeinwissen, da könnten Themen kommen, die ich irgendwo aufgeschnappt habe und deshalb weiß, auf das zähle ich. Ganz schlecht bin ich bei Themen wie Kunst, teilweise Geschichte und Sportfragen, die gar nicht in mein Metier fallen. Zum Beispiel bei Fußball kenne ich mich gar nicht aus. Ich hoffe einfach auf eine gute Gesamtleistung.“ Über ihre Ziele und Risikobereitschaft: „Ich denke es wird ein cooler Abend und ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Es ist auf jeden Fall sehr aufregend. Ob ich zocke, kann ich nicht sagen, aber ich habe schon Respekt davor, weil ich nicht den Gewinn aufs Spiel setzen möchte.“

Michael Walchhofer: „Ich bin völlig unbedarft hergekommen, bin gespannt und freue mich schon darauf. Mein Hirn hat leider nicht so viel Platz für unnützes Wissen, aber ab und zu ist vielleicht etwas hängen geblieben, das mir heute hilft.“ Über seine Aufregung vor der Show: „Als Skirennfahrer hat mich meine Gelassenheit ausgezeichnet, wobei ich eine gewisse Nervosität für den Erfolg schon gut brauchen kann, die sollte noch ein bisschen kommen, dann kann ich noch mehr rausholen aus mir. Wenn ich sehe, die Frage ist nichts für mich, dann hoffe ich, dass ich noch irgendwo einen Joker habe und wenn der nicht da ist, brauche ich ein Wunder.“ Und über seine Risikobereitschaft:

„Zur Vorbereitung habe ich mir die App runtergeladen und habe gesehen, wenn ich gezockt habe, habe ich immer danebengegriffen. Also ist das vielleicht nicht sinnvoll im Rahmen der guten Sache.“ Über seine Schwachstellen: „Bei Fragen im Musikbereich bin ich ganz schlecht. Da hoffe ich auf meine Joker. Bei Geschichte, Geografie und im Sportbereich bin ich ganz gut aufgestellt.“

