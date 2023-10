Kinder- und Jugenduniversitäten: BMBWF und OeAD fördern Wissenserfahrungen

Österreich setzt auf außerschulische Wissenschaftsvermittlung

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und Österreichs Bildungsagentur OeAD setzen sich erneut für die Förderung von Kinder- und Jugenduniversitäten ein. Der Zeitraum zur Einreichung von Förderanträgen beim OeAD erstreckt sich vom 9. Oktober bis zum 4. Dezember 2023.

Im kommenden Jahr werden österreichische Universitäten und Forschungseinrichtungen erneut ihre Türen für Kinder und Jugendliche öffnen. Die Kinder- und Jugenduniversitäten bieten spannende Wissenschaftsvermittlungsprogramme an: Bei Vorlesungen, Workshops und Exkursionen erhalten junge Teilnehmer/innen die Gelegenheit, in die Welt der Wissenschaft und Forschung einzutauchen. Sie haben nicht nur die Möglichkeit, Wissenschaft hautnah zu erleben, sondern können auch direkt mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Dialog treten, Fragen stellen, hinterfragen und selbst ausprobieren. Das langfristige Ziel dieses Programms besteht darin, das Interesse an Wissenschaft und Forschung bei Kindern und Jugendlichen zu wecken und gleichzeitig das Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken.

Das BMBWF wird diese Projekte finanziell unterstützen. Bundesminister Martin Polaschek betont die langjährige Unterstützung dieses Programms: „Bereits seit 2004 fördert das BMBWF die Durchführung von Kinder- und Jugenduniversitäten in Österreich. Damit nimmt Österreich international eine Vorreiterrolle ein, denn in keinem anderen europäischen Land gibt es ein vergleichbares Förderprogramm, das gezielt außerschulische Wissenschaftsvermittlung für die Jüngsten in unserer Gesellschaft unterstützt. Damit ergänzt es das erfolgreiche Förderprogramm Sparkling Science 2.0, bei dem die schulische Wissenschaftsvermittlung unterstützt wird."

OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice äußert sich optimistisch: „Das Programm ist ideal für junge Wissenschaftspionierinnen und Wissenschaftspioniere! Wir hoffen daher auch in diesem Jahr auf viele hochwertige Einreichungen. Im vergangenen Jahr wurden 21 Kinder- und Jugenduniversitäten und 13 Erweiterungsmodule gefördert. Die endgültigen Zahlen zu den Teilnehmenden liegen zwar noch nicht vor, da einige Projekte noch bis Jahresende laufen. Wir rechnen aber damit, dass 2023 etwa 40.000 Kinder und Jugendliche quer durch Österreich durch die vielfältigen Angebote erreicht werden. Diese Erfolgsgeschichte möchten wir 2024 fortsetzen, damit Neugierde und Interesse für Wissenschaft und Forschung nachhaltig geweckt werden können."

Zusätzlich zur Förderung von Kinder- und Jugenduniversitäten können auch Erweiterungsmodule zur „Ferienbetreuung mit wissenschaftlichem Anspruch" eingereicht werden. Diese Module bieten ganztägige Wochenangebote, die Wissenschaft, Spiel und Bewegung miteinander verknüpfen. Unter der Voraussetzung, dass ein Kinder- und Jugenduniversitätsprojekt eingereicht und gefördert wird, kann eine zusätzliche Geldzuwendung gewährt werden.

Ein wesentliches Ziel dieses Förderprogramms ist es, möglichst viele Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu erreichen, insbesondere solche, die bisher wenig oder gar keinen Kontakt zur Universität hatten. Dies erfordert einen niedrigschwelligen Zugang zur Wissenschaft und Forschung sowie die Reduzierung von Berührungsängsten. Aus diesem Grund finden die Angebote zunehmend auch im öffentlichen Raum, in Parks, Gemeindebauten, Bibliotheken und in ländlichen Gebieten statt.

