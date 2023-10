AVISO: Erster partizipativer Kongress & Dialogtag gegen Einsamkeit und soziale Isolation in Österreich

Social City Wien lädt am 30. November 2023 kostenlos zum Kongress & Dialogtag ins WienZimmer Gartenstadt ein.

Wien (OTS) - Der Kongress & Dialogtag gegen Einsamkeit bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich mit Interessierten & Expert*innen aus verschiedenen Bereichen auszutauschen und gemeinsam Strategien zu entwickeln, um Einsamkeit und soziale Isolation zu reduzieren. An diesem Tag wird sich ein breites Bündnis erstmals intensiv mit Praxiserfahrungen und der aktiven Einbindung der Bevölkerung in die Gesundheitsförderung in Bezug auf Einsamkeit und soziale Isolation auseinandersetzen. Die Veranstaltung steht allen offen: Freiwillig Engagierten, Interessierten oder (ehemals) Betroffenen, die persönliche Erfahrungen mit Einsamkeit gemacht haben. Ebenfalls sind Fachleute mit wissenschaftlicher Expertise eingeladen, wie Mediziner*innen, Psycholog*innen, Sozial- und Gesundheitswissenschaftler*innen, sowie Fachleute aus verschiedenen Bereichen, wie Pflege und Soziale Arbeit.

Das Programm

Am 30. November erwartet die Teilnehmer*innen ein vielfältiges Programm. Dies umfasst inspirierende Vorträge, interaktive Workshops, eine spannende Podiumsdiskussion, die feierliche Preisverleihung des GEMEINSCHAFTSPREIS 2023, informative Angebote und zahlreiche Networking-Möglichkeiten. In Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Organisationen und Multiplikator*innen werden neue politische Handlungsfelder vorgestellt, um die psychosoziale Gesundheit sowie die Gesundheitskompetenz der österreichischen Bevölkerung zu stärken und verschiedene Perspektiven an der Mitgestaltung der Zukunft zu beteiligen. Hier geht’s zum Detail-Programm .

8:00-9:00 CHECK IN

9:00 BEGRÜSSUNG

9:30 ERFÖFFNUNGSVORTRAG/KEYNOTE: Einsamkeit, ein individuelles oder doch auch ein kollektives Problem? Möglichkeiten der Prävention und Intervention aus einer psychoanalytisch-sozialwissenschaftlichen Perspektive.

10:30-11:00 PAUSE

11:00 LESUNG oder PANELVORTRÄGE

_1 Einsamkeit als Herausforderung für Gesundheit & Gesellschaft

_2 Entwicklung & Evaluation von Maßnahmen gegen Einsamkeit

_3 Einsamkeit kann jede*n treffen - aber auch jede*r kann sich dagegen engagieren!

12:00-13:30 MITTAGSPAUSE

13:30 GEMEINSAMER SPAZIERGANG oder WORKSHOPS

_Workshop 1 Individuelle Ebene: Engagement, Unterstützung & (Selbst-)Hilfe

_Workshop 2 Kommunale Ebene: Sozialräumliche Initiativen in Gemeinden & Städten

_Workshop 3 Gesellschaftliche Ebene: Bewusstseinsbildung & Rahmenbedingungen

15:30-16:00 PAUSE

16:00 PREISVERLEIHUNG GEMEINSCHAFTSPREIS 2023

17:00 PODIUMSDISKUSSION: ZUKÜNFTIGE STRATEGIEN GEGEN EINSAMKEIT

*RAHMENPROGRAMM GANZTAGS

mit Infoständen & Begegnungsmöglichkeiten

Die Location

Das Event wird im WienZimmer Gartenstadt in Floridsdorf stattfinden, einem Ort der Begegnung und Gemeinschaft in einem typischen Wiener Gemeindebau-Grätzl. Gemeinsam mit den Anrainer*innen werden hier neue Initiativen und Angebote entwickelt, das Gefühl der Zugehörigkeit gefördert, sowie nachhaltige Vernetzung und Kooperationen geschaffen. Der Veranstaltungsort bietet Raum für eine Vielzahl von Aktivitäten und ist stets für alle Personen offen bzw. ohne Konsumationspflicht zugänglich.

Zur Anmeldung

Die Teilnahme ist für alle kostenlos, die Plenarvorträge werden per Stream auf dem Plattform gegen Einsamkeit Kanal übertragen. Für Verpflegung während den Pausen ist gesorgt. Jetzt anmelden & aktiv werden: https://www.ots.at/redirect/plattform1

Kooperationspartner*innen

Folgende Organisationen haben sich im Vorfeld in die Programmgestaltung eingebracht: Caritas Österreich, Caritas Pflege, Community Nursing Niederösterreich, Diakoniewerk, Dieziwi - Die Zivilgesellschaft wirkt, FH Joanneum Graz, Fonds Soziales Wien, Gesundheit Österreich GmbH, Hafelekar, Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren, Kardinal König Haus, Kompetenznetz Einsamkeit Deutschland, location³, Netzwerk Freiwilligenkoordination, Netzwerk Gesunde Städte Österreich, NIBRA Aufzugsbau Liftservice Fördertechnik, OE24 gesund & fit, ÖJAB, Plaudertischerl, pro mente OÖ, Primärversorgungseinheit Sonnwendviertel, Salumentis Digital Health Solutions, Social Innovation Research Unit [SIRU],Stadtmenschen Wien, Turli Thu Kinderbuch, Universität Klagenfurt, Volkshilfe Wien, Wiener Bezirksblatt, Wien für Senior:innen, Wiener Freiwilligenagentur, Wiener Zeitung, Wüstenrotstiftung, younus, Zeitpolster.

Die Plattform gegen Einsamkeit in Österreich

Die Initiative wurde 2021 durch den gemeinnützigen Verein Social City Wien ins Leben gerufen & bietet seither als Anlauf- & Kompetenzstelle eine Vielzahl von Informationen und Ressourcen zur Bekämpfung von Einsamkeit an. Unter www.plattform-gegen-einsamkeit.at werden Angebote gegen Einsamkeit in ganz Österreich, ein wachsendes Netzwerk aus Expert*innen und Betroffenen und ein umfassender Überblick über Engagementmöglichkeiten sowie Wissenswertes zum Thema zugänglich gemacht. Die Plattform gegen Einsamkeit entwickelt kontinuierlich neue strategische Maßnahmen zur Verbesserung der psychosozialen Gesundheit und Gesundheitskompetenz der österreichischen Bevölkerung.

Rückfragen & Kontakt:

Tel. +43 676 77 52 562

katrin.weber @ socialcity.at