Barbara Schöneberger begrüßt in „Verstehen Sie Spaß?“ Guido Maria Kretschmer, Luca und Christina Hänni, Max Raabe und viele mehr

Am 7. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Barbara Schöneberger präsentiert am Samstag, dem 7. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 eine neue Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ live aus Berlin. Auf dem Programm stehen wieder jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera – und natürlich tappt auch so manche:r Prominente in die Falle. Diesmal hat es Modedesigner Guido Maria Kretschmer, Moderatorin Esther Sedlaczek und Schauspieler Oliver Korittke eiskalt erwischt. Als Lockvögel für die versteckte Kamera waren Leonard Lansink, Luca und Christina Hänni, Max Raabe sowie Barbara Schöneberger höchstpersönlich im Einsatz. Für musikalische Unterhaltung sorgen u. a. Max Raabe & Palast Orchester und Luca Hänni mit seinem neuen Song „Fire“.

Die Spaßfilme mit versteckter Kamera:

Hörbuch mit Hindernissen: Guido Maria Kretschmer und der Fehlerteufel

Eigentlich will Guido Maria Kretschmer nur das Hörbuch zu seinem neuen Buch „19.521 Schritte: Vom Glück der unerwarteten Begegnung“ einsprechen. Obwohl dieses noch nicht veröffentlicht ist, überrascht der Regisseur Guido mit einem Vorabexemplar, das angeblich bereits an 1.500 Medienpartner:innen, Kritiker:innen und Influencer:innen verschickt wurde. Doch wie sich bald herausstellt, stimmen Guidos Original-Manuskript und das fertige Buch an vielen Stellen nicht überein – von peinlichen Tippfehlern über grobe Schnitzer bis zu komplett neuen, sinnverändernden Texten ist alles dabei. Da vergeht selbst dem sonst so gelassenen Designer allmählich das Lachen.

Esther Sedlaczek und Tom Bartels: Künstliche Intelligenz auf Abwegen

Im Rahmen einer vermeintlichen Werbeveranstaltung soll Esther Sedlaczek ihren eigenen Avatar als Zukunft der Moderation vorstellen. Mimik, Bewegungen und Sprache hat sie ihrem elektronischen Alter Ego bereits minutiös eingetrichtert, sodass die Kopie dem Original verblüffend ähnlich sein sollte. Doch als die Moderatorin viel zu spät zur Veranstaltung erscheint, hat ihr Kollege und Lockvogel Tom Bartels die Präsentation bereits übernommen. Ihr Avatar läuft gänzlich aus dem Ruder und gibt auf die Fragen der anwesenden Gäste absurde und teils unverschämte Antworten. Esther Sedlaczek kann nur noch tatenlos zusehen, wie die Künstliche Intelligenz die Macht übernimmt.

Oliver Korittke wird von Leonard Lansink auf den falschen Dampfer gelockt

Die Schauspielkollegen Leonard Lansink und Oliver Korittke wollen ein Buch mit den Erlebnissen eines Touristenführers auf einem Ausflugsdampfer für das Fernsehen adaptieren. Das Projekt könnte nun Wirklichkeit werden, denn sie haben einen Termin mit einer Produzentin ergattert, der passenderweise auf einem Ausflugsdampfer stattfindet. Doch das Ganze läuft völlig anders als geplant, denn Oliver Korittke wird von aufdringlichen Fans belagert, die das „Verstehen Sie Spaß?“-Team gemeinsam mit Lockvogel Leonard Lansink an Bord geholt hat – und die bringen den ahnungslosen Schauspieler ganz schön ins Schwimmen.

Luca und Christina Hänni heizen Fans mit Rentner-Flashmob ein

Passend zur Veröffentlichung seines neuen Songs sollen Fans von Luca Hänni die einmalige Möglichkeit bekommen, ihrem Star persönlich im Rahmen einer exklusiven Pre-Party in einer Shopping-Mall zu begegnen. Doch Luca Hänni und seine Frau Christina sind als Lockvögel unterwegs – beide täuschend echt als klapprige Rentner umgestylt. Die wartenden Fans staunen nicht schlecht, als das Seniorenpärchen plötzlich die Mall rockt und sie selbst Teil eines energiegeladenen Flashmobs werden. Keiner ahnt, dass es sich bei den tanzwütigen Senioren um Luca und Christina Hänni handelt.

Ein Berliner in Wien: Max Raabe macht sich als Kaffeehauskellner unbeliebt

Ein Berliner Oberkellner in einem Wiener Kaffeehaus – kann das gutgehen? Nicht wenn die leitende Servicekraft Max Raabe heißt. Als Lockvogel für „Verstehen Sie Spaß?“ zieht er alle Register, um den Aufenthalt der Stammgäste so unangenehm wie möglich zu gestalten. Mit frecher „Berliner Schnauze“, spitzer Zunge und jeder Menge völlig unangemessener Bemerkungen geht der Neuling aus Deutschland den Gästen des Wiener Traditionscafés mächtig auf die Nerven.

Barbara Schöneberger: Schleimiger Einsatz im Beauty-Palast

Barbara Schöneberger schlüpft wieder in die Lockvogelrolle: Sie ist als Beauty-Expertin eines luxuriösen Day Spas im Einsatz. Ganz gleich, wer ihr Behandlungszimmer betritt, für die Gäste führt nach einer gründlich gefakten Hautanalyse kein Weg an einer Spezialbehandlung mit sogenannten kleinen „Helferlein“ vorbei. Hierbei handelt es sich um afrikanische Riesenschnecken, die vermeintlich gefährliche Hautbakterien angeblich im Nu beseitigen – eine ebenso tierische wie schleimige Herausforderung für die Spa-Besucher:innen.

