WM-Entscheidung in der Wüste? Der GP von Katar im ORF

Von 6. bis 8. Oktober live in ORF 1, wird WM-Titel schon im Sprint vergeben?

Wien (OTS) - Das Formel-1-Team des ORF ist mittendrinn, wenn Max Verstappen wahrscheinlich in Katar seinen insgesamt dritten Fahrer-WM-Titel holen wird. Verstappen kann bereits im Sprint am Samstag, dem 7. Oktober, die endgültige Entscheidung herbeiführen – ein sechster Platz reicht dem Niederländer, um zum erst sechsten Dreifachweltmeister in der Geschichte der Formel 1 zu avancieren.

Um dem Rechnung zu tragen, wird es am Samstag ab 23.20 in ORF 1, unmittelbar nach „Verstehen sie Spaß“ ein „Formel 1 Motorhome Spezial“ geben. Sollte Max Verstappen schon am Samstag die WM-Krone holen, wird das Formel-1-Team rund um Ernst Hausleitner und Alexander Wurz in dieser Sondersendung bereits von den Feiern bei Red Bull Racing berichten, die Teamverantwortlichen als Interviewpartner verpflichten und sämtliche Stimmen zum Titel einholen.

Auch der Sonntag, 8. Oktober, wird ganz im Zeichen des wahrscheinlichen Titels von Max Verstappen stehen. Zur besten Sendezeit wird es eine ausführliche Berichterstattung schon im Vorlauf zum Grand Prix in Katar geben, anschließend wird im „Formel 1 Motorhome“ am gewohnten Sendeplatz alles, was Thema war, analysiert.

Langstrecken-Profi und Teambesitzer Robert Lechner verstärkt das ORF-Team als Experte, sämtliche Interviews aus Fahrerlager, Boxengasse und von den Startgrids (Sprint und Grand Prix) liefert Teamleiter Marc Wurzinger.

Noch mehr Verstappen: Dreiteilige Doku über die „Anatomie eines Champions“

Am Rennwochenende von Katar zeigt ORF 1 eingebettet in die Live-Berichterstattung die dreiteilige Doku „Max Verstappen – Anatomie eines Champions“: Der Niederländer ist der Spross einer Rennfahrerfamilie, die es gewohnt ist, Risiken einzugehen. Die Serie zeigt Verstappens Werdegang zum Champion, angefangen von seiner schwierigen Kindheit, den vielen Entbehrungen seines Lebens bis hin zur Liebe zum Racing-Sport.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 6. Oktober

15.20 Uhr: 1. Training

17.55 Uhr: „Max Verstappen – Anatomie eines Champions“, Teil 1 18.40 Uhr: F1 News

18.55 Uhr: Qualifying

Samstag, 7. Oktober

14.50 Uhr: Sprint Shootout

18.10 Uhr: „Max Verstappen – Anatomie eines Champions“, Teil 2 19.00 Uhr: F1 News

19.20 Uhr: Sprint

23.20 Uhr: „Formel 1 Motorhome Spezial“

Sonntag, 8. Oktober

17.40 Uhr: F1 News

18.25 Uhr: GP von Katar

21.00 Uhr: Formel 1 Motorhome

21.40 Uhr: „Max Verstappen – Anatomie eines Champions“, Teil 3

Die Formel-1-Saison auf sport.ORF.at, ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Mit dem multimedialen Formel-1-Package von sport.ORF.at und ORF-TVthek sind Motorsport-Fans auch online immer auf dem Laufenden:

sport.ORF.at stellt Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert umfassende Tabellen und Statistiken. Außerdem schnüren ORF-TVthek und sport.ORF.at ein Streaming-Package, das Live-Streams und Videos-on-Demand aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens sowie des Magazins „F1 Motorhome“ beinhaltet. Auch im ORF TELETEXT können sich Interessierte via Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.

