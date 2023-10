Neues von „Fakt oder Fake“ mit Hannes Reichelt, Lydia Prenner-Kasper und Philipp Jelinek am 6. Oktober in ORF 1

Danach: „Klaus Eckel: Ich werde das Gefühl nicht los“ und eine neue Folge „Was gibt es Neues?“ mit Rudle, Weinzettl, Palfrader, Pannagl und Gernot

Wien (OTS) - Eine „Flammenorgel“ und asiatische Kampfkunst bringen Hannes Reichelt, Lydia Prenner-Kasper und Philipp Jelinek ordentlich ins Schwitzen. Das ändert sich auch nicht, wenn Clemens Maria Schreiner sie in „Fakt oder Fake“ am Freitag, dem 6. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 zum Luftballonrad und zu geteilten Regenwürmern befragt. Ein Pointenfeuerwerk der Selbstzweifel liefert Klaus Eckel anschließend um 21.10 Uhr mit seinem Kabarett „Ich werde das Gefühl nicht los“. Um 22.30 Uhr steht bei Oliver Baier in „Was gibt es Neues?“ anlässlich der „ORF-Langen Nacht der Museen“ Kunst und Kultur auf dem Programm. Gerold Rudle, Monica Weinzettl, Robert Palfrader, Isabell Pannagl und Viktor Gernot rätseln unter anderem über die „Führungsnull“ und den „Uhrenvogel“.

Neue Folge: „Fakt oder Fake“ um 20.15 Uhr

Es wird heiß im „Fakt oder Fake“-Studio von Clemens Maria Schreiner, wenn die „Flammenorgel“ entzündet wird. Ob Lydia Prenner-Kasper die Flammen bändigen kann? Gespannt beobachten das ihre Teamkollegen Ski-Ass Hannes Reichelt und der Vorturner der Nation, Philipp Jelinek. Sportliche Finesse müssen die beiden Herren auch in dieser Sendung beweisen, wenn sie mit asiatischer Kampfkunst auf Dosen zielen und zur Freude aller Kinder ein Luftballonrad in Bewegung setzen. Die Frage, ob geteilten Regenwürmern zwei Lebenswege vergönnt sind, lässt sich hingegen nicht so leicht beantworten, denn wo ist vorne und wo ist hinten beim Wurm?

„Klaus Eckel: Ich werde das Gefühl nicht los“ um 21.10 Uhr

Wer kennt die Liebe, die man empfindet, wenn auf der Autobahn ein hupender Porsche hinten auffährt? Die Zufriedenheit, wenn man nackt vor dem Spiegel steht und dabei die Muskeln nicht anspannt? Die Sehnsucht, den eigenen Eltern endlich ähnlicher zu werden? Die Hoffnung, dass der Brief, den man gerade öffnet, vom Finanzamt ist? Und die Sorge, dass man am Sterbebett bereuen könnte, viel zu wenig Zeit auf Facebook, Twitter und Instagram verbracht zu haben? Klaus Eckel liefert mit seinem Programm „Ich werde das Gefühl nicht los“ ein Pointenfeuerwerk voller Selbstzweifel.

Neue Folge: „Was gibt es Neues?“ um 22.30 Uhr

Kunst und Kultur bringen in dieser neuen Folge das „Was gibt es Neues?“-Rateteam rund um Oliver Baier in Schwung. Passend zum Thema der „ORF-Langen Nacht der Museen“ versuchen Gerold Rudle, Monica Weinzettl, Robert Palfrader, Isabell Pannagl und Viktor Gernot herauszufinden, worum es sich bei einer „Führungsnull“ handeln könnte. Der Moderator kann jedenfalls nicht gemeint sein, er führt erfahren und gewitzt wie immer durch diesen Abend. Die Promifrage nach dem gesuchten „Uhrenvogel“ stellt die Direktorin des Naturhistorischen Museums, Katrin Vohland.

