Lotto: Dreifachjackpots bei Lotto und beim Joker

Es warten 3,5 Mio. Euro bzw. 800.000 Euro

Wien (OTS) - Aller guten Dinge sind – vorerst zumindest mal – drei. Und das gleich zweimal: Denn es gab am Mittwoch sowohl bei Lotto „6 aus 45“ als auch beim Joker zum dritten Mal in Folge keinen Gewinn im ersten Rang, und somit geht es am Sonntag gleich um zwei Dreifachjackpots. Beim Lotto Sechser wird es dabei voraussichtlich um rund 3,5 Millionen Euro gehen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl stand am Mittwoch ein einfacher Jackpot auf dem Spiel, und der wurde von drei Spielteilnehmer:innen geknackt. Zwei der Gewinne zu jeweils mehr als 81.000 Euro gehen nach Oberösterreich und einer nach Kärnten.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete ebenfalls ohne Sechser, wodurch die 43 Gewinner:innen eines Fünfers in den Genuss höherer Quoten kamen. Denn auf sie wurde die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt, und so gab es jeweils rund 7.900 Euro. Bei der Ziehung am Sonntag werden für den LottoPlus Sechser rund 300.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es also auch zum dritten Mal hintereinander keinen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination, und damit wartet am Sonntag ein Dreifachjackpot und ein mit rund 800.000 Euro gut gefüllter Joker Gewinntopf.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. Oktober 2023

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.416.315,40 – 3,5 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 81.061,80 93 Fünfer zu je EUR 1.367,40 232 Vierer+ZZ zu je EUR 176,10 4.136 Vierer zu je EUR 57,60 5.932 Dreier+ZZ zu je EUR 17,20 70.104 Dreier zu je EUR 5,80 240.698 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 10 23 24 28 34 35 Zusatzzahl 27

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. Oktober 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 43 Fünfer zu je EUR 7.898,80 2.576 Vierer zu je EUR 22,30 46.098 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 2 8 15 30 38

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. Oktober 2023

3fach JP Joker, im Topf bleiben EUR 653.684,54 – 800.000 Euro warten 8 mal EUR 10.000,00 86 mal EUR 1.000,00 878 mal EUR 100,00 9.622 mal EUR 10,00 96.161 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 1 4 0 8 7 9

