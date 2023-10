Wirtschaftsbund: FAG enthält wichtige Punkte, um Gesundheitssystem für die kommenden Jahrzehnte zukunftsfit zu gestalten

ÖGK Hauptversammlungsvorsitzender Mitterer: FAG sichert wichtige Mittel für den Gesundheitsbereich. Für den Ausbau der niedergelassenen Versorgung sind weitere Mittel notwendig

Wien (OTS) - Generaldirektor der ÖGK Bernhard Wurzer, hat im Ö1 Morgenjournal die Eckpunkte der Einigung für das Gesundheitssystem im Finanzausgleich zusammengefasst und betont, dass die Einigung vor allem den spitalambulanten Bereich stärkt. „Wurzer fasst objektiv zusammen, was im Gesundheitsbereich mit dem FAG alles möglich ist. Mit dem höchsten Gesundheitsbudget, das es jemals im FAG gegeben hat, werden die Spitäler entlastet, um ihre Aufgaben in Zukunft gut wahrnehmen zu können, auch wenn ein höheres Budget für den Ausbau des niedergelassenen Bereichs wünschenswert gewesen wäre. Dazu gehört auch das von der Bundesregierung angekündigte Paket für zusätzliche Kassenstellen. Entscheidend wird nun sein, dass Bund, Länder und Gemeinden notwendige Reformen im Bereich der Pflege und Gesundheit konsequent umsetzen. Ein einheitlicher Leistungskatalog und ein österreichweiter Gesamtvertrag für Mediziner sind Forderungen, die es noch umzusetzen bedarf“, so Moritz Mitterer, Vorsitzender der Dienstgeber-Kurie in der ÖGK-Hauptversammlung und Bundesgeschäftsgeschäftsführer des Wirtschaftsbundes Österreich.



