Schallmeiner/Grüne: Facharztausbildung für Allgemein- und Familienmedizin attraktiviert Primärversorgung

Ansprechendes Ausbildungsprogramm ist wichtige Maßnahme, um Ärzt:innen im Land zu halten

Wien (OTS) - „Mit dem neuen Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin setzen wir eine wichtige Maßnahme, um die Attraktivität der Primärversorgung zu steigern und dem hohen Stellenwert der Allgemeinmedizin in unserem Gesundheitssystem gerecht zu werden", freut sich Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen, über die gestern im Ministerrat präsentierte Novelle des Ärztegesetzes.

Die fünfjährige Ausbildung soll praxisorientierter als bisher gestaltet werden und die bereits bestehenden Lehrpraxen eine noch zentralere Rolle in der Ausbildung von Allgemeinmediziner:innen einnehmen. Gerade die Arbeit in der Praxis vermittelt nicht nur einen guten Einblick in den Arbeitsalltag, sondern ist aus Sicht vieler Mediziner:innen die beste Werbung für die Allgemein- und Familienmedizin.



Damit kommt die Regierung nicht nur einer langjährigen Forderung der praktizierenden und vor allem der in Ausbildung befindlichen Ärzt:innen nach, sondern schafft auch einen international vergleichbaren und üblichen Rahmen. Um eine gute und breit getragene Ausbildungsreform auf den Weg zu bringen, hofft Schallmeiner auf rege Beteiligung im öffentlichen Begutachtungsprozess der Gesetzesnovelle: „Um das Berufsbild möglichst attraktiv zu gestalten, sind die Erfahrungen und Anliegen der jungen Ärzt:innen in Ausbildung besonders wichtig. Nur durch ein attraktives Ausbildungsprogramm und einen modernen Facharzt werden wir mehr Ärzt:innen nach dem Studium im Land und im öffentlichen Gesundheitswesen halten können.“

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6317

presse @ gruene.at