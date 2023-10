Favoriten: „Wiener Wahnsinn“ am Freitag im Tivoli-Saal

Wien (OTS/RK) - Das Quintett „Wiener Wahnsinn“ hat sich seit 1999 voll und ganz dem Austropop und Rock verschrieben. Am Freitag, 6. Oktober, kommt das oft als „Kult-Band“ bezeichnete Ensemble nach Favoriten und tritt im Böhmischen Prater im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) auf. Um 19.00 Uhr beginnt ein packendes Konzert mit ehrlicher „handgemachter“ Musik und Wiener Schmäh.

Die Künstler tragen die beliebtesten Lieder aus ihren CDs „Gar ned so deppert“ und „Voll Ume – Zwischen Spritzer und Erfolg“ vor. Obendrein dürfen sich die Fans auf Hits aus dem jüngsten Album „Doppelt oder nix“ freuen. Einlass: ab 18.00 Uhr. Karten gibt es an der Abend-Kasse um 25 Euro. Infos: Telefon 0676/531 23 04 (Kulturverband Böhmischer Prater). Auskünfte per E-Mail: tivoliwien10@hotmail.com.

Der erfolgreichen Combo „Wiener Wahnsinn“ gehören die Herren „Soberl“ (Gesang, Gitarre), „Romeo“ (Gitarre, Gesang), „Chris“ (Bass), „Sheriff“ (Keyboard) und „Chrisu“ (Schlagzeug) an. Im Internet veröffentlicht die gefragte Formation eine umfassende Präsentation: www.wienerwahnsinn.at.

