AVISO/Grüne: 9.10., 17-19 Uhr – Podiumsdiskussion „Essen der Zukunft. Herkunft und Tierwohl. Braucht es eine Kennzeichnung?“

Wien (OTS) - Herkunfts- und Haltungsbedingungen spielen für 86 Prozent der Konsument:innen eine bedeutende Rolle. Unter Grüner Regierungsbeteiligung konnten erstmals wichtige Schritte in der Gemeinschaftsverpflegung in diesem Bereich umgesetzt werden: Seit 1. September ist die Herkunftskennzeichnung in Kantinen und Gemeinschaftsküchen in Kraft.

Im Sinne des Tierwohls ist es Ziel, die Kennzeichnung künftig auch im Einzelhandel und in der Gastronomie einzuführen und damit die Haltungsbedingungen in Österreich zu verbessern.

Doch wie viel Kennzeichnung braucht es? Haben Kennzeichnungen überhaupt einen Sinn? Und was passiert aktuell auf europäischer Ebene?

Diese und weitere Fragen diskutieren am Montag, 9. Oktober von 17 bis 19 Uhr im Palais Epstein die Grünen Nationalratsabgeordneten:

Ulrike Fischer, Sprecherin für Konsumentenschutz

Olga Voglauer, Generalsekretärin der Grünen und Sprecherin für Regionen und den ländlichen Raum

Clemens Stammler, Agrarsprecher und Obmann der Grünen Bäuerinnen und Bauern

gemeinsam mit den Vertreter:innen aus Wirtschaft, Konsument:innenschutz und Tierschutz:

Eva Rosenberg, Vier Pfoten Österreich

Petra Lehner, Arbeiterkammer Wien/Konsumentenschutz

Andreas Herrmann, AMA-Marketing/Qualitätsmanagement

Markus Dormayer, Fleischerei Dormayer

Elisabeth Kolarik, Unternehmerin, Bio-Gastronomin/Luftburg im Prater

Thomas Waitz, Europaabgeordneter der Grünen, wird im Vorfeld Grußworte sprechen und einen Überblick über die europäische Lage geben.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion können Fragen aus dem Publikum gestellt werden. Danach folgt ein Empfang mit Getränken und regionalem Catering.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter: essenderzukunft@gruene.at

Für den Zutritt zum Parlament sind ein Lichtbildausweis sowie eine Registrierung erforderlich: https://www.parlament.gv.at/services/zutritt/anmeldung/index.html

Podiumsdiskussion „Essen der Zukunft. Herkunft und Tierwohl. Braucht es eine Kennzeichnung?“

Datum: 09.10.2023, 17:00 - 19:00 Uhr

Ort: Palais Epstein

Dr.-Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien, Österreich

