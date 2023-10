Arbeiten im Kindergarten: Infotag an der bafep21

Wien (OTS) - Die Zukunft der Stadt geht in den Kindergarten! Die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Stadt Wien (bafep21) bietet mit dem Kolleg „CHANGE“ eine Ausbildung im elementarpädagogischen Bereich und ermöglicht somit die Zukunft aktiv mitzugestalten.

Am 17. Oktober findet in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr der nächste Infotag in Wien-Floridsdorf in der Patrizigasse 2 statt. Interessierte können sich in dieser Zeit über die Anforderungen, die unterschiedlichen Ausbildungen sowie über den Arbeitsalltag im Kindergarten informieren. Lehrer*innen und Studierende stehen dabei sehr gerne für Fragen zur Verfügung.

Zusätzlich finden sich alle wichtigen Informationen zur Ausbildung sowie ein Einblick ins Berufsfeld auf der Website bafep21.wien.at.

„Wir laden interessierte Personen ein, sich am 17. Oktober ein Bild über die spannenden, vielfältigen und praxisorientierten Ausbildungen im elementarpädagogischen Bereich an der bafep21 zu machen“, so Karin Broukal, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten und Nicole Kalteis, Direktorin der bafep21.

Der Fokus der bafep21 liegt in der Erwachsenenbildung. Die Ausbildung für Elementarpädagog*innen zeichnet sich durch einen hohen Theorie-Praxis-Transfer aus. So können die Studierenden von Beginn an das Bildungsgeschehen im Kindergarten kennen lernen, theoretisches Wissen aus dem Unterricht anwenden und später Bildungsprozesse aktiv mitgestalten. Für Berufsumsteiger*innen ist dieses Ausbildungsmodell besonders attraktiv, weil es von AMS und waff gefördert wird.

Kolleg „CHANGE“

Das BAfEP-Kolleg „CHANGE“ ist eine zweieinhalbjährige Ausbildung zur Elementarpädagogin bzw. zum Elementarpädagogen. Während der Ausbildung gibt es in den ersten 2 Semestern die Möglichkeit zur Unterstützung durch das AMS und den waff. Ab dem 3. Semester arbeiten die Studierenden an 2 Tagen in der Woche in einem Stadt Wien - Kindergarten und verdienen bereits mindestens EUR 1.900,-- pro Monat.

Das Kolleg „CHANGE“ mit Ausbildungsstarts im Februar und September 2024 bietet Ausbildungsplätze für:

kommunikative und engagierte Personen, die Bildungsprozesse mit Kindern aktiv und kreativ gestalten möchten

Sprachtalente mit sehr guten Deutschkenntnissen

Quereinsteiger*innen, die schon lange nach einem sinnstiftenden Arbeitsbereich suchen

Menschen mit einer abgeschlossenen Matura, Berufsreifeprüfung oder Studienberechtigungsprüfung.

Bewerbungen sind laufend möglich

Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter: bafep21.wien.at





Rückfragen & Kontakt:

Mirjana Savic

Stadt Wien – Kindergärten

++43 676 8118 90295

mirjana.savic @ wien.gv.at