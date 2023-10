Am 09.Oktober bei RTLZWEI

"Pop-Giganten: 50 Jahre Hip-Hop" (FOTO)

München (ots) - Von den Straßen der South Bronx in die globalen Charts: Hip-Hop hat die Welt im Sturm erobert. Diese dynamische Musikrichtung, die vor 50 Jahren als Untergrundbewegung begann, hat sich zu einer der einflussreichsten Jugendkulturen entwickelt. Die dreistündige Dokumentation "Pop-Giganten: 50 Jahre Hip-Hop" wird am 9. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt. Sie nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die Geschichte des Hip-Hop, von seinen bescheidenen Anfängen bis zu seiner heutigen Dominanz in der Musikindustrie.

Musik-Dokumentation über die Stars der Hip-Hop Szene

Eko Fresh, Smudo und viele weitere Stars über 50 Jahre Hip-Hop

Ausstrahlung am Montag, 9. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Die Sendung stellt Fragen wie: Wo liegen die Wurzeln des Hip-Hop? Was macht die Musik mit poetischen Reimen und der Kritik am sozialen Ungleichgewicht aus? Wer sind die Stars der Szene? Dabei werden die Karrieren von Ikonen wie Notorious B.I.G., 2Pac, Drake und Jay-Z beleuchtet. Besondere Aufmerksamkeit wird auch den Künstlern gewidmet, die Barrieren durchbrochen haben, wie Eminem, der sich in einer von Schwarzen dominierten Musikrichtung einen Namen gemacht hat, oder den Rapperinnen Missy Elliott und Nicki Minaj, die in einer von Männern dominierten Branche erfolgreich sind.

Die Dokumentation bietet exklusive Interviews mit deutschen Hip-Hop-Größen wie Sabrina Setlur, Eko Fresh und Smudo von Fanta 4. MTV- und VIVA-Urgesteine wie Patrice Bouédibéla und Markus Kavka teilen ihre Erinnerungen an die Anfänge des Hip-Hop in Deutschland. Dabei geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Mode und das Lebensgefühl, das mit Hip-Hop einhergeht.

Abschließend zeigt "Pop-Giganten: 50 Jahre Hip-Hop", wie Hip-Hop weit über die Musik hinaus Einfluss genommen hat, von Mode und Tanz bis hin zu Kunst und sozialen Bewegungen. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf eine emotionale und aufschlussreiche Reise freuen, die die Tiefe und Breite des Hip-Hop-Phänomens beleuchtet. Ein Muss für alle Musikliebhaber und Kulturbegeisterte.

Produziert wird die Sendung von Maxi Media GmbH.

"Pop-Giganten: 50 Jahre Hip-Hop" läuft am Montag, den 09. Oktober um 20:15 Uhr auf RTLZWEI. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.

Über "Pop Giganten"

Herausragende Stars, musikalische Trends und Songs, die die Welt bewegen - die RTL ZWEI Musik-Doku-Reihe "Pop Giganten" blickt hinter die Kulissen von spannenden Phänomenen der Musikgeschichte.

