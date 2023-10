Nicole Rabl übernimmt Vertriebssteuerung der NID

St. Pölten, 05. Oktober 2023 (OTS) - Die NOE Immobilien Development GmbH (NID), der Spezialist für hochwertiges Wohnen in Wien und Niederösterreich, hat zur professionellen Verstärkung des Verwertungsteams mit Mitte September Nicole Rabl (45) als neue Mitarbeiterin gewinnen dürfen. Als Real Estates Expertin bringt die Wienerin nun ihre Fachkompetenz in die von ihr zu verantwortende Vertriebssteuerung ein, zudem wird sie auch beim zu Stande kommen von Investorengeschäften mitwirken.

Vor ihrem Wechsel zur NID war Rabl langjährige Führungskraft bei PREMIUM Immobilien GmbH (Wien), wo sie zuletzt als Geschäftsführerin den Wohnungsverkauf bzw. die Verwertung von gesamten Projekten an Eigennutzer, Anleger sowie institutionelle Investoren verantwortete. Die konz. Immobilienmaklerin und Immobilienverwalterin bringt jahrelange Erfahrung im Bereich des Verkaufs aber auch in der Vermietung von Neubauwohnungen mit.

„Frau Rabl ist in der Immobilienbranche durch ihre Tätigkeit und Kompetenz bestens verankert – sie hat in den vergangenen Jahren zahlreiche namhafte Projekte mitgestaltet und vermarktet. Es freut uns sehr, dass sie unser Team mit ihrer umfangreichen Vertriebs-Kompetenz verstärkt und Ihre Expertise auch im Bereich Investorengewinnung sowie in der Investorenkommunikation einbringen wird“, so Geschäftsführer Bmstr. Ing. Michael Neubauer.

„Aufgrund meiner langjährigen Vertriebstätigkeit kann ich auf ein großes Netzwerk – Kunden, Interessenten sowie unzählige Geschäftspartner sowohl im institutionellen Sektor als auch bei der Platzierung von Wohnungen – zurückgreifen. Gerade jetzt sind persönliche Beziehungen bei Beratungsgesprächen, Abschlüssen und wiederholten Käufen sowie auch der enge Austausch mit Maklern der Schlüssel zum Vertriebserfolg“, sagt Rabl mit Vorfreude auf die spannenden Projekte der NID, die sie künftig vertriebsseitig lenken wird.

Die NID (NOE Immobilien Development GmbH) ist ein Immobilienentwickler mit Tätigkeitsschwerpunkt in Niederösterreich und Wien. Mit einem Projektvolumen von über 300 Mio. Euro ist die NID eines der größeren Entwicklungsunternehmen auf dem ostösterreichischen Markt.

Projektentwicklungen der NID sind geprägt durch abgestimmte Architektur, nachhaltige Denkweise und Einbeziehung aller Stakeholder – mit dem Ziel, ein gutes Angebot an qualitativen, hochwertigen Wohnungen mit attraktivem Preisniveau für alle Kunden zu erzielen.



Die NID ist Träger des Gütesiegels „IMMO-Champion 2023“ in der Kategorie „Entwickler“ – einer Auszeichnung vom KURIER gemeinsam mit dem IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung). www.nid.immo



