Von der Vision in die Realität - Business Travel Unlimited feierte das 30-Jahre-Jubiläum

Jubiläumsevent mit mehr als 280 Kunden, Mitarbeitern und Partnern

Wien (OTS) - Eine Erfolgsgeschichte, die seit 30 Jahren geschrieben wird: Business Travel Unlimited (BTU) feiert ein rundes Jubiläum. Die Geschäftsführer Dr. Georg Nader und Thomas Kreillechner verrieten auf einer großen Geburtstagsparty in der Mensa der Wirtschaftsuniversität Wien das Geheimnis des Erfolgs: „Wir sind immer nahe am Kunden.“ Thematisch passend auch der neue Unternehmensclaim: „be there“.

Zum großen Jubiläumsevent kamen mehr als 280 Kunden, Mitarbeiter und Partner, die kulinarisch und musikalisch verwöhnt wurden. Die Feier in Wien war gleichzeitig der Startschuss für die Modernisierung der Corporate Identity, die jetzt mit der Farbe türkis in einem frischeren Look daherkommt.

Die heutige Leistungsfähigkeit von BTU illustrierte Geschäftsführer Dr. Georg Nader an einem Beispiel: „In der letzten Woche haben unsere Mitarbeiter alle 14 Sekunden ein Flugticket ausgestellt.“

Den Grundstein für das erfolgreiche Dienstleistungsunternehmen legte Gründerin Christiane Tondolo, die schon früh ihre Mitarbeiter mit der Vision begeisterte: „Wir wollen die Nummer 1 im österreichischen Geschäftsreisemarkt werden.“ Die Vision wurde Wirklichkeit. Mit der Übernahme von VB Business Travel und AX Travel Management und einem anhaltend organischen Wachstum ist der größte Business-Travel-Anbieter Österreichs entstanden.

Wohin die BTU zukünftig steuert, deutet Thomas Kreillechner an: „Wir wollen die menschliche Intelligenz unseres Teams mit der Technologie verbinden.“ Die Weichen sind gestellt.

Bei der großen 30-Jahr-Feier hatten auch namhafte Partner von BTU Gelegenheit, ihre Wiener Teams und ihre Neuigkeiten vorzustellen. Mit großzügigen Tombola-Preisen gewannen sie Sympathiepunkte auf Kundenseite sowie bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BTU. Vertreten waren die Lufthansa-Gruppe mit Austrian Airlines, Emirates, Air France, KLM, Qatar, Singapore Airlines, die ÖBB und das touristische Partnerunternehmen „Die Reiserei“.

