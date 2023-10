DIE ERNÄHRUNG: Wie sicher sind unsere Lebensmittel heute?

Fachzeitschrift informiert über Hygiene und Lebensmittelsicherheit

Wien (OTS) - Diese Ausgabe von DIE ERNÄHRUNG widmet sich dem Metathema Hygiene und Lebensmittelsicherheit – ein Paradebeispiel dafür: Die Kühlkette. Wussten Sie, dass die Vereinigten Eisfabriken und Kühlhallen in Wien eines der größten Kühlhäuser in der Stadt betreiben? Unter dem Motto „Coole Lebensmittel“ gibt Geschäftsführer Roland Spitzhirn einen interessanten Einblick in die Besonderheiten beim tiefgekühlten Lagern. Lassen Sie sich auch überraschen, was der Nordpolmarathon 2024 damit zu tun hat und welche Tipps der Profi zum Einfrieren im Haushalt verrät.

Kanada als Potenzialmarkt

Österreichische Lebensmittel und Getränke sind bei den Kanadiern besonders beliebt. Kanada stellt als zweitgrößtes Land der Welt und als G7-Land mit den meisten Freihandelsabkommen einen sehr interessanten Importmarkt dar. Informieren Sie sich im Beitrag von Mag. Gregor Postl, Wirtschaftsdelegierter im AußenwirtschaftsCenter der WKO in Toronto, welche Chancen für österreichische Lebensmittelproduzenten bestehen.

Neue EU-Entwaldungsverordnung: Ein erster Überblick

DI Tamara Rudavsky, Referentin im Fachverband der Lebensmittelindustrie, erläutert die neuen Vorgaben aus der europäischen Entwaldungsverordnung. Diese regelt den Import, Export und das Inverkehrbringen von Kakao, Soja, Holz, Palmöl, Kaffee und Rindern.

DER ALIMENTARIUS 2023: Preisträger berichtet über Mykotoxine

DER ALIMENTARIUS, der Wissenschaftspreis der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG, wurde heuer an vier junge Forscherinnen und Forscher vergeben. Der Beitrag von Mag. med. vet. Dr. med. vet. Felipe Penagos-Tabares über Mykotoxinen bildet den Auftakt weiterer Veröffentlichungen ausgezeichneter Arbeiten.

Hygieneexpertise beweisen auch renommierte Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft mit zahlreichen interessanten Beiträgen: von Lebensmittelsicherheit und -hygiene bis zu Mikrobiologie.

Ist Freiheit von Schimmelpilzgiften eine Illusion?

Drei internationale Top-Wissenschaftler berichten über den aktuellen Stand der Mykotoxin-Forschung. Allein die rund 460 wissenschaftlichen Arbeiten von Univ.-Prof. Dr. Rudolf Krska, PhD, MRIA, wurden weltweit über 20.000-mal zitiert. Zusammen mit Dr. Mari Eskola, PhD sowie Professor Chris Elliott, PhD, FRSC, FRSB, MRIA, OBE hat er über 100 Risikobewertungen durchgeführt und gemeinsam stellen die Forscher die provokante Frage, ob Lebensmittel ohne Schimmelpilzgifte überhaupt existieren? Die überraschende Antwort finden Sie in der aktuellen Ausgabe.

Parameter der Hygiene und Qualität

Wie sicher sind Lebensmittel in der EU? Dieser Frage geht Univ.-Prof. DI. Dr. Konrad Domig von der Universität für Bodenkultur Wien nach. Er gibt einen Überblick über die Situation der Lebensmittelsicherheit in der EU unter dem Aspekt RASFF. Lesen Sie weiters über Anforderungen an die Personalhygiene, über Funktionen, Qualitätsanforderungen und Nachhaltigkeit bei Gewürzen sowie über die Herausforderung Insektenprotein. Können Sie sich vorstellen, Geschmack zu digitalisieren? Erfahren Sie, wie das bei Lebensmittelsensorik umgesetzt werden kann.

Ausblick:

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe DER ERNÄHRUNG mehr über aktuelle Entwicklungen in der Ernährungsbildung und freuen Sie sich auf einen weiteren Beitrag einer Preisträgerin des ALIMENTARIUS 2023.

Zur Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG

DIE ERNÄHRUNG erscheint seit 1977 und hat sich zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Fachliteratur im deutschsprachigen Raum entwickelt. Sie bietet in den vier Bereichen „Wirtschaft“, „Technik“, „Wissenschaft“ und „Recht“ aktuelle Berichte, Reportagen und Marktinformationen ebenso wie wissenschaftliche Arbeiten und Rechtsinformationen rund um Nahrungs- und Genussmittel sowie Futtermittel. Das Spektrum reicht dabei von Technologie, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft über Ernährungspolitik bis zu für die Lebensmittelproduktion unerlässlichen rechtlichen Aspekten. Zudem werden regelmäßig CEOs aus der Lebensmittelindustrie in einer Interviewreihe vorgestellt. DIE ERNÄHRUNG wird vom Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie herausgegeben.

