Reminder: AVISO – Auftaktveranstaltung des Masterstudiengangs Counter-Terrorism, Countering Violent Extremism & Intelligence

Einladung zur Auftaktveranstaltung des Masterstudiengangs mit Innenminister Karner, DSN-Direktor Haijawi-Pirchner, GD Ruf sowie Vize-Rektor Parycek, 6. Oktober 2023, 13 bis 19 Uhr

Wien (OTS) - Innenminister Gerhard Karner, der Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, Omar Haijawi-Pirchner, der Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, sowie Vize-Rektor Peter Parycek von der Universität für Weiterbildung Krems laden herzlich zur Auftaktveranstaltung des Masterstudiengangs Counter-Terrorism, Countering Violent Extremism & Intelligence ein. Neben der Präsentation des Lehrgangs diskutieren hochkarätige Expertinnen und Experten zu den Themen „Counter-Terrorism“, „Extremismus und Prävention“ sowie „Intelligence“.



Die Universität für Weiterbildung Krems ist spezialisiert auf berufsbegleitende Weiterbildung. Als öffentliche Universität arbeitet sie mit ihrer Expertise in Forschung und Lehre an der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und richtet ihr Studienprogramm danach aus.



Wann: 6. Oktober 2023, 13 bis 19 Uhr.



Wo: Universität für Weiterbildung Krems, Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems.



Das Programm (14 bis 14:45 Uhr) der Auftaktveranstaltung kann auch via Livestream unter www.facebook.com/innenministerium mitverfolgt werden.





