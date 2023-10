FHWien der WKW lud zum ersten Digital Real Estate Day

VR-Brillen, Big Data und KI: Dreizehn PropTech-Unternehmen präsentierten Immobilienfachleuten und Studierenden innovative digitale Tools. Co-Organisator des Events war Ivalu.

Wien (OTS) - Digitale Technologie hält in der Immobilienwirtschaft immer stärker Einzug. Zahlreiche Start-ups etablieren digitale Lösungen für Aufgaben, die früher analog bearbeitet wurden. Beim ersten Digital Real Estate Day der FHWien der WKW am 28. September 2023 stellten dreizehn PropTech-Unternehmen ihre innovativen Tools Immobilienfachleuten und Studierenden vor. Das Spektrum der Anwendungen und Technologien reichte von VR-Brillen, Big Data und Machine Learning bis zu Augmented Reality und künstlicher Intelligenz. Organisiert wurde der Digital Real Estate Day von der FHWien gemeinsam mit Ivalu, dem Digitalexperten für Unternehmen der Immobilienbranche.

Digitale Lösungen für die Immobilienbranche

Die VertreterInnen der PropTech-Firmen präsentierten in Kurzvorträgen und danach persönlich in CEO-Meet-ups ihre Lösungen für die Herausforderungen der Immobilienbranche. Darunter waren Angebote für praktisch alle Arbeitsbereiche der Immobilienwirtschaft: Planung und Visualisierung, Haus- und Wohnungsvermittlung, Smart Home, Investing und Marketing.

Der Begriff PropTech, eine Kombination aus „property“ und „technology“, beschreibt den Einsatz von digitalen Technologien im Immobiliensektor.

Aus der Praxis in den Hörsaal

„Wir freuen uns sehr über den Erfolg unserer ersten gemeinsamen Veranstaltung mit Ivalu“, resümiert Klemens Braunisch, Studienbereichsleiter für Real Estate Management an der FHWien der WKW. „Mit dem Digital Real Estate Day haben wir die Praxis direkt in den Hörsaal gebracht! Unsere Studierenden haben Einblick in die rasante Digitalisierung der Immobilienbranche bekommen. Und sie haben State-of-the-Art-Produkte und Services kennen gelernt, die ihre berufliche Entwicklung prägen werden.“

Nicht alles kann digitalisiert werden

Abgerundet wurde das Event durch eine Podiumsdiskussion über „Die digitale Praxis der Branche“. Darin wurden Wege in die Zukunft der Immobilienwirtschaft aufgezeigt. Für die Diskussion konnten folgende ExpertInnen gewonnen werden: Arnold Koller (Datenpool), Sabine Müller (Value One), Michael Herbeck (Buwog Group), Ingrid Neugebauer (EHL Immobilien) und Klemens Braunisch (FHWien der WKW). Die Teilnehmenden sprachen das große Digitalisierungspotenzial der Branche an. Doch nicht alles könne digitalisiert werden, so der Tenor, denn gerade die Planung und der Verkauf einer Immobilie seien komplexe, dynamische Prozesse, in denen der persönliche Austausch zwischen den Projektpartnern eine wichtige Rolle spiele.

In Zukunft wird nach Einschätzung der Immobilienprofis die Digitalisierung der Kreislaufwirtschaft, der Einsatz von künstlicher Intelligenz und die Analyse großer Datenmengen große Fortschritte erzielen und die Tätigkeiten von Immobilienunternehmen als Makler, Verwalter und Bauträger bestimmen.

Folgende PropTech-Firmen nahmen am ersten Digital Real Estate Day an der FHWien der WKW teil:

Exploreal

immo-bilie

Brickwise

Greenpass

Smino

Squarebytes

PicMyPlace – Real Agency

PropUp

Propster

Housemeister

Puck

iDWELL

Wowflow

Fotos zur Pressemitteilung:

Über das Digitalisierungspotenzial in der Immobilienwirtschaft diskutierten Fachleute aus der Branche beim ersten Digital Real Estate Day, einer Kooperation von FHWien der WKW und Ivalu.

Bildrechte: Ivalu – Katharina Weidinger

Immobilienfachleute und Studierende verfolgten die Präsentationen von dreizehn PropTech-Unternehmen beim ersten Digital Real Estate Day im Audimax der FHWien der WKW.

Bildrechte: Ivalu – Katharina Weidinger

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist Österreichs führende Fachhochschule für Management und Kommunikation. Ihre Bachelor- und Master-Studiengänge bieten über 2.800 Studierenden eine praxisnahe akademische Ausbildung. Rund 900 Personen absolvieren an ihr ein Weiterbildungsprogramm. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Die enge Zusammenarbeit mit heimischen Unternehmen in Lehre und Forschung bereitet die Studierenden optimal auf ihre Karriere vor. Seit der Gründung 1994 hat die FHWien der WKW schon rund 14.400 AbsolventInnen hervorgebracht.

