Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 5. Oktober 2023. Von THOMAS PARTH. "Ein großer Schaden für die Demokratie".

Innsbruck (OTS) - Im Pitztal hält sich fehlendes Unrechtsbewusstsein leider hartnäckig. Ungeachtet dessen, dass ein fundamentales Verfassungsrecht durch das Handeln von Amtsträgern ausgehöhlt wurde.

Drei „Wahlhelfer“ wurden am Dienstag des „Missbrauchs der Amtsgewalt“ schuldig gesprochen – erstinstanzlich und nicht rechtskräfig. Aber halt! Sie sind doch alle drei mit einem klaren Bekenntnis ihrer Unschuld in die Verhandlung gegangen. Auch weiterhin spekuliert zumindest der Erstangeklagte darauf, Urteil und Strafe zu beeinspruchen. Viele Tirolerinnen und Tiroler, ausgestattet mit Hausverstand und laienhaftem Rechtsverständnis, fragen sich: Wie ist das möglich? Wie können gewählte Mandatare, die eigentlich als Wahlbeisitzer für eine akkurate Wahl sorgen sollen, plötzlich zu Unterschriftenfälschern und Wahlbetrügern werden?

Scheinbar ganz einfach, würde man den Worten der Verurteilten gänzlich Glauben schenken. Denn laut ihrer Ansicht ist eine Volksbefragung, anders als eine Volksabstimmung, nicht bindend, und damit handle es sich quasi gar nicht um eine „echte Wahl“. Auch hätten die handelnden Akteure strikt im Sinne ihrer Vollmachtgeber gehandelt und ordnungsgemäß an der richtigen Stelle ein Kreuz gesetzt. Noch deutlicher als die drei Herren kann man kaum eine Wahl beeinflussen. Dementsprechend setzte der Schöffensenat ein hohes Strafmaß mit zweimal zwölf und einmal elf Monaten auf Bewährung sowie einer unbedingten Geldstrafe an. Denn der Schaden für die Bevölkerung und für die Gemeinde St. Leonhard im Pitztal und darüber hinaus für das Demokratieverständnis ist bereits entstanden. Die Bürger in St. Leonhard i. P. hatten auf eine ehrliche Wahl hoffen dürfen.

Als durchaus spannend bis abenteuerlich darf auch das allgemeine Verständnis von Demokratie, welches diverse Zeugen zeichneten, angesehen werden. Wie kann es sonst sein, dass ein Zeuge vor dem Richter gesteht, seinen Führerschein „geschickt“ zu haben. Was damit im Zuge der Volksbefragung geschehe, sei ihm „wurst“ gewesen. Damit wurde schließlich eine Wahlkarte beantragt und so „im Einvernehmen“ mit dem Wahlberechtigten dessen Unterschrift gefälscht und abgestimmt. Wohl eine neue Dimension der Politikverdrossenheit. Dem „Bilderbuch-Demokraten“, wie er gar von einem der Verteidiger betitelt wurde, war es egal, ob man in diesem Fall seine Unterschrift missbraucht.

Unterschriftenfälschung und der Eingriff ins verfassungsrechtlich geschützte Wahlrecht sind kein Lausbubenstreich. Wahlbetrug gehört laut Staatsanwaltschaft „nicht zum Tagesgeschäft“. Es bleibt zu hoffen, dass die teilweise in eine Geldstrafe umgewandelte Freiheitsstrafe für künftige potenzielle „Wahltrickser“ abschreckend genug ist. Und, dass sich das Unrechtsbewusstsein bis ins hintere Pitztal herumspricht. Immerhin geht es um unsere Grundwerte.





