Buchpräsentation in der Hauptbücherei mit Vizebürgermeister Wiederkehr

„Russland von innen“ von ORF-Korrespondent*innen Miriam Beller/Pauk Krisai

Wien (OTS) - Am Mittwochabend präsentierten die ORF-Korrespondent*innen Paul Krisai und Miriam Beller im Gespräch mit Karim El-Gawhary (Leiter des ORF-Büros in Kairo) das soeben veröffentlichte Buch „Russland von innen“ in der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz im 7. Bezirk. In dem neuen Werk schreiben sie über das Leben in Russland während des Angriffskrieges.

Knapp 150 Personen waren gekommen um der Präsentation und dem Gespräch der Journalist*innen und Autor*innen beizuwohnen. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, Stadtrat für Jugend, Bildung, Integration und Transparenz, der auch für die Büchereien dieser Stadt zuständig ist, begrüßte die Gäste des Hauses und erinnerte an die durch den Krieg ausgelöste Fluchtmigration nach Wien:

„Aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine sind Millionen Menschen auf der Flucht: Und auch in Wien führte die Fluchtmigration 2022 aus der Ukraine zu einer höheren Anzahl von geflüchteten Menschen als im Jahr 2015. Insgesamt wanderten 28.690 Ukrainer*innen im Jahr 2022 aus dem Ausland nach Wien. Wien und die Wiener*innen haben hier schnell und unbürokratisch geholfen, das freut mich als Stadtrat für Integration. Auch wenn wir weiterhin vor großen Herausforderungen stehen, ist es wichtig zu verstehen, warum es zur Fluchtmigration kommt. Wie geht es den Menschen auf beiden Seiten? Denn wer das ‚Warum‘ und Hintergründe versteht, versteht auch warum Integration ein so zentrales Thema ist “

In dem Buch „Russland von Innen“ schreiben die ehemaligen Russland-Korrespondenten (nach 19 Monaten kehren sie wieder zurück in die Heimat) über die Kriegserklärung am 24. Februar 2022 von Wladimir Putin an die Ukraine und über die Folgen für das Land. Sie setzen trotz der Zensurmaßnahmen ihre Berichterstattung aus Moskau fort. Sie interviewen inhaftierte Oppositionspolitiker per Gefängnispost, sprechen mit gestrandeten ukrainischen Flüchtlingen, reisen Tausende Kilometer durch Russland, Georgien, Belarus und Kasachstan, um zu verstehen, wie grundlegend der Krieg das Land und seine Nachbarschaft verändert. Wie wirken sich die Sanktionen des Westens aus? Was machen Unterdrückung und Überwachung mit einer Gesellschaft? Und wie berichtet man unter Zensur?

Paul Krisai studierte Journalismus in Graz und Sankt Petersburg. Seit 2019 war er Korrespondent im ORF-Büro Moskau, das er seit 2021 leitete. 2022 wurde er mit dem Robert-Hochner-Sonderpreis ausgezeichnet und zu Österreichs Journalisten des Jahres gewählt.

Miriam Beller studierte in Wien und Irland Internationale Entwicklung, absolvierte anschließend die ORF-Akademie und berichtet seit 2021 als Korrespondentin für den ORF aus Moskau. 2022 wurde sie mit dem Robert-Hochner-Sonderpreis ausgezeichnet.

